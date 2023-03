Ygor Vieira comenta momento na Áustria e projeta briga pelo acesso no FC Kufstein

Ygor Vieira é um dos destaques na boa campanha do FC Kufstein, da Áustria, na Regionalliga. O atacante balançou as redes mais uma vez em confronto diante do WSG Tirol II, no último domingo (26), fora de casa. Com esse gol, Ygor chegou a nove tentos na atual temporada.

“Sinto que tenho ajudado a equipe fazendo gols importantes em jogos decisivos. Fazer gol sempre é importante, que traz ainda mais confiança, e é sempre bom continuar marcando. E sempre com a ajuda dos meus companheiros e de toda a comissão para seguir nessa fase e evoluindo.” - exaltou Ygor.

Ygor analisa liderança do Kufstein e projeta segunda fase da Regionalliga

Com 42 pontos, o FC Kufstein é o líder da competição. Além disso, o time se manteve na liderança durante a maior parte do campeonato. Visando a próxima fase da Regionalliga, Ygor mantém concentração e exalta companheiros de equipe.

- “A equipe vem mostrando constância e bom futebol todo o campeonato, e esse foi o fator principal de estar 17 rodadas de 21 em primeiro lugar. Sabemos que a próxima fase vai ser um novo campeonato, com as melhores equipes de Salzburg e Vorarlberg, temos então que continuar focados e com a mesma vontade e constância da primeira fase. Temos uma equipe bastante experiente e esse é o ponto principal nessa fase final de jogos decisivos.” - finalizou.

O atacante volta a campo no próximo sábado (01), onde irá enfrentar o SV Hall, em casa, pela Regionalliga.