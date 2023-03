Alexander Straus analisa eliminação do Bayern e parabeniza Arsenal: “Perdemos a bola com muita facilidade”

O Bayern de Munique Feminino está eliminado da Women’s Champions League. Após vencer na Alemanha por 1 a 0, o gigante bávaro sofreu um revés de 2 a 0 para o Arsenal, nesta quarta-feira (29), no Emirates Stadium, e se despede da competição continental.

Após a partida, o técnico Alexander Straus fez uma análise da partida e o sentimento da nova eliminação. Pela 3ª vez, o Bayern cai na competição depois de vencer o jogo da ida.

“Perdemos a bola com muita facilidade. Também fizemos pouco no primeiro jogo. Grande mérito para o Arsenal. Não fomos inteligentes o suficiente para encontrar a solução. É decepcionante. Para ser honesto, acho que desistimos naquele período de dez minutos do primeiro tempo. Preciso parabenizar o Arsenal, pois acho que eles mereceram no final."

Além do treinador, a meia Georgia Stanway amenizou a eliminação, lembrando que a equipe ainda disputa a Bundesliga na temporada, e que agora, a concentração está na conquista da liga nacional.

"Chegar aqui com uma vantagem de 1 a 0 sempre seria difícil. Sabíamos do nível do Arsenal e do padrão que elas têm. Para ser totalmente honesta, elas eram o melhor time. Elas foram melhores no segundo tempo do primeiro jogo, e elas foram o melhor time hoje. Só que colocamos isso na cama, temos muito o que jogar na liga, estamos no topo da liga e estamos nas semifinais da copa, então ainda há muito o que jogar."

Recorde quebrado

Até o jogo desta quarta-feira, o Bayern estava invicto há 14 jogos consecutivos, desses em sete a equipe não havia sofrido gols, e a última vez que o clube sofreu mais de um gol foi em novembro na derrota para o Barcelona, por 3 a 0.