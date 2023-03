Arsenal vence Bayern, vira no placar agregado e vai às semis da Women's Champions League

O Arsenal está na semifinal da UEFA Women's Champions League. Nesta quarta (26), a equipe inglesa venceu o Bayern de Munique por 2 a 0, depois de perder o jogo da ida por 1 a 0, e se classificou.

Precisando da vitória, ou do empate para levar para a prorrogação, o time da casa foi com intensidade para o ataque. No final, foram 15 a sete chutes a gol em relação às oponentes, sendo sete a um em finalizações que atingiram o alvo.

Como resultado, o primeiro gol saiu logo aos 20'. O Arsenal executou linda troca de passes rápidos na entrada da grande área, até que Williamson deixou de calcanhar para Leonhardsen-Maanum. Ela então emendou um chute forte no ângulo esquerdo para marcar um belo gol para as mandantes.

A virada no placar agregado veio seis minutos depois. McCabe cruzou da ponta direita no meio da área do Bayern e Blackstenius subiu mais alto que a defesa na segunda trave para testar firme e mandar a bola no canto direito da meta.

O time alemão então, de repente, era quem tinha que correr atrás do prejuízo, em uma reviravolta em menos de meia hora. Não faltou tentativa por parte das visitantes, que dominaram a posse de bola em 53% a 47%. Porém, não houve chances claras até o final do confronto para que empatassem o marcador agregado em 2 a 2 e jogassem a decisão para a prorrogação.

Na próxima fase de semifinal, o Arsenal vai encarar o vencedor do confronto entre PSG e Wolfsburg. A equipe alemã venceu o jogo de ida por 1 a 0 na casa das adversárias.

Do outro da chave do torneio, o Barcelona espera Lyon ou Chelsea. As inglesas saíram na frente na primeira partida com vitória por 1 a 0 também. Os dois jogos que encerram as quartas de final acontecem nesta quinta-feira (30).