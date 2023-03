Jonas Eidevall comemora vaga do Arsenal nas semis da Champions, mas alerta: "Não tomo nada por garantido"

O Arsenal encarou o Bayern de Munique pela UEFA Champions League Feminina,, em Londres, pela partida de volta das quartas de final da competição e venceu por 2 a 0 (2 a 1 no agregado). Com o placar, as Gunners avançaram a semifinal e aguarda para saber quem será o próximo adversário.

Em coletiva de imprensa, o técnico Jonas Eidevall,, elogiou a postura do time e ressalta a importância de trabalhar mais para melhorar.

"Penso que se acertarmos, podemos vencer qualquer equipe, mas também significa que temos muito trabalho, precisamos ser consistentes, não tomo nada por garantido, agora é nos prepararmos mais porque agora nós estamos nas semifinais da UEFA Champions League Feminina."

O treinador comentou também que recebeu uma mensagem de Edu Gaspar, dirigente do Arsenal, e falou de como se sente bem respaldado pelo clube de Londres.

"Recebi uma mensagem muito agradável de Edu após o jogo, o apoio de todo o clube é magnífico. A conversa é que o Arsenal age sempre com classe, e quando se está dentro da organização, compreende-se o significado dessas palavras."

O comandante disse como enxerga a maneira de como foi capaz de vencer o forte Bayern de Munique, e reverteu o placar para se classificar às semifinais.

"Isto parece ser o resultado de 20 meses de trabalho que se prolongam por duas pernas que acredito que ganhamos merecidamente."

Jonas também comemorou finalmente chegar a semifinal da competição.

"Para mim, pessoalmente, tem sido um objetivo de longa data alcançar a semifinal da Champions League. Estou muito feliz por, 10 anos depois do meu primeiro jogo, chegar lá."

Por fim, Jonas Eidevall falou sobre como grandes vitórias como esta podem dar ao seu lado confiança para conseguir grandes coisas:

"Processo é realmente importante, processo com resultados cria coragem."

O Arsenal voltará a campo no próximo domingo, dia 02, às 8h30 (horário de Brasília), quando receberá o Manchester City, em duelo válido pela Super Liga Feminina da Inglaterra.