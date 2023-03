Tommy Stroot comemora classificação do Wolfsburg às quartas da Champions: "Foi incrível"

Após o empate em 1 a 1 que classificou o Wolfsburg Feminino diante do PSG, o treinador Tommy Stroot falou sobre a partida junto a autora do gol Alexandra Popp.

O treinador iniciou sua fala dizendo estar muito satisfeito e orgulhoso com o desempenho de sua equipe.

"Estamos muito satisfeitos. Estou muito orgulhoso da equipe. É muito especial disputar as quartas e será ainda melhor jogar nas semis, chegar entre as quatro melhores equipes."

O comandante ainda falou sobre o momento especial de comemoração com os torcedores alemães.

"Foi incrível [comemorar com os torcedores], estamos aproveitando cada momento porque é muito especial jogar aqui na Wolfsburg Arena contra equipes como o Paris e em breve o Arsenal."

A autora do gol Alexandra Popp também falou com muito orgulho sobre a entrega de todas as atletas na busca pela classificação.

"Estamos muito felizes e orgulhosos, foi uma partida difícil. Poderíamos ter vencido o jogo; tivemos algumas oportunidades para marcar. Também perdi algumas, infelizmente, como aquela que acertou a trave. Mas lutamos muito no final, quando o Paris aumentou a pressão. Marcar o primeiro gol foi muito importante."

Próximo Adversário

O Wolfsburg agora terá pela frente o Arsenal nas semifinais da Champions League Feminina.