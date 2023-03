Técnica do Chelsea, Emma Hayes admite nervosismo no pênalti decisivo: "Definitivamente não olhei"

O Chelsea enfrentou o Lyon pelas quartas de final da UEFA Women's Champions League, nesta quinta-feira (30), no Stamford Bridge. Jogando com vantagem do empate, a equipe londrina foi heróica e se classificou na disputa de pênaltis.



O jogo, apesar do Lyon estar melhor, se desenhava para um final em 0 a 0. Esse resultado classificaria o Chelsea. Porém, aos 32 do segundo tempo, Vanessa Gilles marcou e levou o jogo para a prorrogação. No tempo extra, Sara Dabritz fez o 2 a 0.

No entanto, as inglesas foram guerreiras e marcaram no último minuto da prorrogação com Mjelde. O gol foi de pênalti, depois de revisão no VAR e gerou muita polêmica. Com o resultado, o jogo foi para as penalidades. Na disputa, com brilho da goleira Berger, o Chelsea conseguiu a classificação.



Com a palavra, boss Hayes!



Em entrevista à UEFA, a treinadora Emma Hayes admitiu o nervosismo na hora do pênalti no último minuto: "Definitivamente não olhei para o pênalti. Foi um momento que acho que nunca experimentei na minha carreira. Só há uma pessoa em toda esta equipe que poderia bater, e é Maren Mjelde. Ela teve que cobrar sabendo que era o último chute do jogo, mostra caráter e convicção.



Sobre a partida, Hayes, mostrou respeito pelas adversárias e reconheceu a bravura de sua equipe.

“Foi um jogo com tudo. Jogadoras com lesões, narizes esmagados, cãibras. Foi feio. Mas fizemos uma estratégia para lidar com um campeão europeu. Até no banco elas tinham muito. Eu apenas pensei: 'Vamos para dentro, meninas', e elas não falharam."

Próximo desafio



O próximo compromisso do Chelsea será contra o Aston Villa pelo jogo de ida da FA Women's Cup, fora de casa. O jogo será realizado no domingo (02), às 14h45. As Blues vão em busca do tri campeonato da competição. Pela Champions League Feminina, o Chelsea vai enfrentar o Barcelona. O primeiro jogo será dia 22 de abril, em casa, ainda sem horário definido.