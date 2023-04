Com amplo domínio, Bayern de Munique vence Borussia Dortmund e retoma liderança da Bundesliga

Em mais um grande Der Klassiker, o Bayern de Munique dominou e venceu o Borussia Dortmund neste sábado (1°), na Allianz, em jogo válido pela 26ª rodada da Bundesliga. Com um placar de 4 a 2, os Bávaros retornaram para a liderança do Campeonato Alemão.

O clube do leste alemão dominou a partida a partir dos 12 minutos, após uma falha grotesca de Kobel, que culminou num gol contra do goleiro. Após isso, Thomas Müller marcou duas vezes e Coman fez o quarto. Emre Can e Malen descontarem para os Aurinegros.

Falha aurinegra e começo avassalador bávaro

O Borussia Dortmund chegou a ser uma equipe mais incisivo no começo da partida. Mas o ímpeto dos aurinegros deu lugar à consternação com a falha de Kobel. Depois de uma ligação direta de Upamecano, o goleiro saiu até fora da grande área para interceptar e furou a bola. Sané apenas acompanhou a bola entrar, e a arbitragem marcou gol contra do goleiro.

Mais dez minutos se passaram, e o Bayern já estava vencendo por 3 a 0. Thomas Müller balançou as rede duas vezes: o primeiro saiu após cobrança de escanteio cobrada por Kimmich, De Ligt cabeceou do meio da área para segunda trave e o atacante apareceu para escorar com a coxa. Na sequência, o camisa 25 marcou após chute de Sané, Kobel defendeu mas acabou dando rebote e o artilheiro do dia aproveitou a sobra para dar um toquinho pro fundo da rede.

Foto: Divulgação / FC Bayern

De volta pra liderança

Na início da segunda etapa, o Bayern já marcou com Coman. Após o próprio virar o jogo para Sané, o camisa 10 carregou a bola e enfiou rasteiro na área, Müller fez o corta-luz e o francês apareceu para mundar pro fundo da rede! Até então, era uma goleada bávara por 4 a 0.

O Bayern teve a oportunidade de ampliar ainda mais e tiveram dois gols anulados, aliás, dois golaços. O primeiro de Choupo-Moting, de voleio, e segundo do Gnabry, de cobertura, mas ambos estavam em posições irregulares e foi marcado o impedimento.

Os bávaros então começaram a administrar o ritmo do jogo, mas o Borussia conseguiu evitar a goleada graças aos gols de Emre Can, de pênalti, e de Malen, já perto do final do jogo, respectivamente. A vitória por 4 a 2, deu ao Bayern novamente a liderança da Bundesliga, ficando dois pontos à frente de seu rival.

Foto: Divulgação / FC Bayern

Estreia com o pé direito!

Esta partida também contou com a estreia do novo comandante do Bayern, o alemão Thomas Tuchel. O treinador chegou vencendo um clássico, dominando o jogo e ainda reassumindo a liderança do campeonato. Tem estreia melhor?

Foto: Divulgação / FC Bayern

Como os times ficam?

Com esta vitória, o Bayern de Munique foi a 55 pontos e ultrapassou o Borussia Dortmund, que tem 53, assim, os bávaros reassumiram a liderança da Bundesliga faltando oito rodadas para o fim. A equipe de Munique agora depende apenas de si para se sagrar campeã alemã.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Bayern visita o Freiburg, e o Borussia recebe o Union Berlin, adversários que estão dentro do G-4. Ambas os jogos serão no próximo sábado (8).

Antes disso, ambos os times entram em campo pelas quartas de final Copa da Alemanha. O Bayern joga na terça-feira (4), contra o mesmo Freiburg, na Allianz Arena; e o Borussia viaja para encarar o RB Leipzig na quarta-feira (5).