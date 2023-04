Com poucas Inspirações, Colônia e Borussia Monchengladbach ficam no empate sem gols

O Borussia Monchengladbach foi até a cidade de Colônia para encarar os donos da casa, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terminou empata em 0 a 0 e os dois times seguem estacionados no meio da tabela, já sem muitas pretenções para a sequência do torneio.

Jogo frio, quase parado

O FC Koln mais uma vez esteve presente em uma das piores partidas dessa edição do Campeonato Alemão. Semanas depois de uma partida tenebrosa contra o Union Berlin, dessa vez o adversário era o Borussia Monchengladbach. O torcedor e o telespectador pouco puderam aproveitar do "espetáculo" proporcionado pelas duas equipes.

A partida não contou com muitas emoções graças a forte marcação da equipe da casa e do pouco poder de criação do time visitante. O jogo ficou amarrado no meio de campo nos dois tempos, e poucas chances de gols foram criadas.

O time mandante foi melhor em campo mas não o suficiente para sair com a vitória. Com 12 chutes e cinco na direção da meta do goleiro Ornlin, o FC Koln tentou abrir o placar mais que o Borussia, que produziu menos ainda, com oito chutes e apenas dois na meta adversária.

Assim como em boa parte do campeonato, quem enfrenta o FC Koln, encara enormes dificuldades para propor seu estilo de jogo, visto que o time de Colônia sempre monta esquemas para inibir o modelo de jogo que o clube tenta propor. O time mandante travou o jogo com muitas faltas (18), a maioria delas no meio de campo. O jogo terminou com seis cartões amarelo, três para cada equipe. A equipe visitante fez poucas faltas (8), mas também influenciou para que o jogo fosse truncado.

Agenda

O FC Koln volta à campo no próximo sábado (08), às 10h30 (horário de Brasília), quando visita o Augsburg. Já o Borussia Monchengladbach volta à campo no próximo domingo (09), às 10h30 (horário de Brasília), quando recebe o Wolfsburg.