Com hat-trick de Benzema, Real Madrid goleia Valladolid pelo Campeonato Espanhol

Na manhã deste domingo (02), o Real Madrid goleou o Real Valladolid por 6 a 0 no Santiago Bernabéu, conquistando sua 18° vitória na La Liga. Rodrygo, Benzema, Asensio e Lucas Vázquez foram responsáveis por balançar as redes do adversário.

Com o resultado, o time de Carlo Ancelotti segue na vice-liderança, com 59 pontos, atrás apenas do Barcelona, com 71. Já o Real Valladolid se encontra na 16° posição, com 28 pontos somados.

O primeiro tempo foi bem tranquilo para os merengues, com Rodrygo abrindo o placar aos 21'. O brasileiro entrou na área com espaço após receber passe de Asensio, sem dificuldades para bater na saída do goleiro adversário.

Pouco tempo depois, aos 28', Vinicius Jr, cruzou a meia altura no segundo poste. Asenjo, goleiro do time de Ronaldo Fenômeno, saiu mal, deixando a bola chegar limpa para Benzema, que empurrou de cabeça para dentro do gol.

Aos 31, Benzema de novo! Benzema iniciou a jogada tocando para Rodrygo, que acionou Vini Jr. O camisa 20 devolveu para o francês, que finalizou colocado, sem chances para o goleiro.

Após quatro minutos, aos 35' de jogo, hat-trick de Benzema e o 4° gol do Real Madrid! O camisa 9 marcou um golaço de puxeta, após receber cruzamento no segundo poste do Rayo.

O segundo tempo começou com boas chances dos donos da casa ampliarem o placar, mas o 5° gol veio apenas aos 73', com Asensio. Com mais uma assistência de Rodrygo, o espanhol recebeu um ótimo passe e bateu colocado, sem chances para o goleiro.

Para fechar o caixão, 6 a 0 com direito a gol nos acréscimos! Valladolid sai jogando mal, Hazard pega a bola e toca para Lucas Vázquez, livre para finalizar.

Sequência na La Liga

O Real Madrid volta a campo pela La liga no próximo sábado (08), contra o Villarreal, 16h. Já o Real Valladolid enfrenta o Mallorca, no domingo (09), 9h.

É importante lembrar ainda que, na próxima quarta (05), o time de Karim Benzema enfrenta o Barcelona pela segunda partida da semifinal da Copa do Rey. No primeiro confronto, os catalães abriram vantagem de 1 a 0.