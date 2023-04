Com gols de Parejo e Jackson, Villareal vence Real Sociedad em LaLiga

O Villarreal venceu em casa um rival direto na luta pelas competições europeias, a Real Sociedad, por 2 a 0 com os gols de Parejo, de pênalti, e de Nicolas Jackson, no segundo período da partida. O time basco vinha de uma vitória sobre o Elche.

A primera oportunidade aconteceu no início do jogo, quando Baena deu um passe magnífico para que Morales emendasse um chute de primeira em direção ao gol. A bola tocou a trave e o atacante do Real Sociedad não conseguiu fazer o primeiro gol da partida. Com quinze minutos de jogo, o volante recebeu cruzamento pela esquerda de Alfonso Pedraza, mas o zagueiro desviou a trajetória e no rebote oatacante da Sociedad não conseguiu acertar bem na bola.

Logo despois, Baena, que fazia uma ótima partida, deixou a bola de calcanhar para Yeremy, que acertou a trave. O andaluz não foi o único a mostrar seu talento no jogo. Samu Chukwueze tentou sua clássica finta da direita e rebateu com o pé esquerdo, mas Remiro defendeu.

Na segunda etapa da partida, o time do país basco reagiu e teve algumas boas chances antes dos 10 minutos, momento em que Quique Setién optou por colocar em campo Lo Celso e Nicolas Jackson. O argentino passou a controlar as transições ofensivas com otimos passes e roubadas de bola, o meio campo era dele.

O Submarino Amarelo voltou a dominar o jogo. Co o controle da partida de novo em nos pés dos jogadores do clube amarelo, seu atacante Chukwueze enrolou-se entre quatro defensores, o último derrubou-o na área. Não tinha como o árbitro da partida Gil Manzano não marcasse a penalidade máxima. Parejo foi para a cobrança e colocou o Villareal à frente.

Poucos minutos após o primeiro gol, o jogador que havia entrado no segundo tempo, Jackson, recebeu um belo passe de Yeremy e em boa jogada individual abriu espaço na área fazendo o segundo gol da tarde no La Cerámica fechando uma tarde espetacular. Ainda deu tempo de Jackson ser expulso por dois cartões amarelos na reta final, porém em nada interferiu no resultado, com essa vitória o submarino amarelo vai a 44 pontos se aproximando cada vez mais de uma vaga a Liga dos Campeões da Europa. Já a Sociedad estaciona nos 48 pontos e vê sua vaga a maior competição da Europa ameaçada.