Kean é decisivo e Juventus bate Verona pela Serie A

Na tarde do último sábado (1°), a Juventus recebeu o Verona no Allianz Stadium, para partida válida pela vigésima oitava rodada da Serie A. Os donos da casa venceram por 1 a 0, com gol do centroavante Kean.

A partida foi bem disputada e difícil para os donos da casa, tanto que no primeiro minuto Szczesny já foi obrigado a salvar a Juve com boa defesa.

O Verona chegou novamente aos 15 da primeira etapa com Depaoli, que recebeu ótimo cruzamento e de voleio quase marcou para os visitantes, mandando a bola para fora.

Já na segunda etapa, a Vecchia Signora teve ótima troca de passes, que terminou em Locatelli encontrando Kean livre no meio da área para finalizar forte na saída do goleiro e abrir o placar para os donos da casa.

Aos 74 minutos, Di Maria tentou ampliar a vantagem zebrette mas após boa jogada individual acabou chutando em cima da marcação, facilitando a defesa do goleiro adversário.

Já no final da partida, o Verona quase igualou o marcador em pancada de fora da área, mas coube a Szczesny salvar a equipe novamente e garantir a vitória pelo placar mínimo.

Situação na tabela e próximos jogos

Com a vitória, a Juventus chegou aos 44 pontos, apenas três atrás das zonas de classificação para competições europeias. Agora a equipe terá pela frente na próxima rodada um confronto pesado contra a Lazio, atual vice-líder do torneio.

Já o Verona, segue na décima oitava posição, com apenas 19 pontos conquistados, lutando contra o rebaixamento, a equipe irá enfrentar na próxima rodada o Sassuolo, dentro de casa.