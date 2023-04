Allegri reclama de baixo desempenho da Juventus apesar da vitória

Após a vitória da Juventus por 1 a 0 sobre o Verona, o técnico Massimiliano Allegri concedeu entrevista coletiva sobre suas impressões da partida.

Ao falar sobre sua irritação, o treinador disse que estava bravo devido ao baixo desempenho da equipe dentro de campo.

"Por que eu estava com raiva? As dificuldades das competições nos levaram a não fazer um bom jogo, nos últimos cinco minutos tivemos de ir para o nosso próprio gol sem forçar as jogadas, tivemos de fechar o jogo porque no final corremos o risco de sofrer um gol. Foi uma vitória importante para conseguir os três pontos, temos que melhorar muitas coisas, depois do intervalo a primeira parte foi muito ruim e essas são as clássicas partidas sujas que o time foi bom em trazer a vitória para casa.”

O comandante ainda falou da força física do adversário e destacou a sequência dura que a Juve terá pela frente com jogo da Coppa Italia contra a Inter e depois pela Serie A contra a Lazio.

"Sabíamos das dificuldades do jogo porque o Verona é forte fisicamente, a primeira etapa foi difícil, tivemos situações favoráveis e podíamos ter marcado no final. Depois do gol poderíamos ter aumentafo a vantagem – não fizemos, mas essa vitória nos coloca com 59 pontos em campo (Juve perdeu 15 pontos em punição da Federação), era importante jogar bem porque depois temos Inter, Lazio e jogos importantes pela frente.”

Sobre a baixa média de idade no seu time, Allegri falou das dificuldades de se utilizar tantos jovens de uma vez.

“Existe diferença entre os jogadores vindos do time sub-20 ou do time sub-23? A qualidade dos jogadores importa, a nível físico chegam mais preparados. No sub-23, há dois ou três jogadores muito bons e eles foram transferidos para a próxima geração. O da segunda equipe é um investimento importante e os jogadores estão chegando. Ter cinco ou seis deles é algo importante, é algo que beneficia os clubes, te dou o exemplo do Manchester United que tem 8 vindos das categorias de base, eles te ajudam em termos de custo, o problema é que agora eles querem aumentar a idade da Primavera. Mas não acho justo, porque na Primavera pode jogar um jovem de 20 anos, aliás deveria ser diminuido.”