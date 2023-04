Frankfurt vence Union Berlin e avança às semifinais da DFB Pokal

O Eintracht Frankfurt e Union Berlin se enfrentaram nesta terça-feira (4), pelas quartas de final da DFB Pokal. A bola rolou no gramado do Bank Park. Sem dar muitas chances pro seu adversário na primeira etapa, as Águias construíram um placar de 2 a 0, com dois gols de Kolo Muani. Na etapa final, a equipe visitante ameaçou uma reação, mas parou na boa defesa do time da casa, que voltou a vencer após sete jogos, e de quebra, se classificou às semifinais.

Vitória e classificação

O Frankfurt começou o jogo decido em abrir o placar o mais rápido possível, e logo aos quatro minutos, já levou perigo ao gol adversário. Kolo Muani se antecipou a marcação de Khedira e ficou com a bola, o atacante subiu ao ataque e chutou de fora da área obrigando Grill a fazer boa defesa. Porém, não demorou muito para o francês ter uma nova oportunidade e abrir o placar: aos dez, Hasebe lançou a bola pro ataque, Götze com muita categoria deu um toquinho para Muani finalizar pro fundo da rede: 1 a 0 Frankfurt.

O camisa 9 do Frankfurt estava inspirado, e dois minutos após o primeiro gol, ele balançou as redes novamente. Outra vez Götze usou sua genialidade e deu um lançamento de cinema para o Kolo Muani, que viu o goleiro Grill adiantado e deu um toquinho de cobertura, marcando um golaço no Bank Park para ampliar o placar.

Antes dos 20, as Águias tiveram outras duas chances para ampliar ainda mais o placar, ambas com Borré. Na primeira, o camisa 19 se esticou após cruzamento de Kolo Muani, mas a finalização acabou subindo demais. Na segunda chance, o colombiano chegou a marcar após cruzamento de Buta, no entanto, o VAR acabou anulando o gol por posição irregular do atacante.

O Frankfurt estava frenético na primeira etapa, e novamente com Borré, quase fez o terceiro. Após cruzamento de Max cruza, a defesa do Union Berlin se atrapalhou e não conseguiu cortar a bola, ela ficou viva na pequena área e o colombiano aproveitou para finalizar, mas acabou carimbando o travessão. Sem grandes oportunidades no primeiro tempo, a equipe visitante foi apática e foi para o intervalo sem ao menos criar uma chance clara de gol.

Na volta do intervalo, o técnico Urs Fuscher fez três alterações para tentar mudar a postura de sua equipe. No começo, até chegou a funcionar, mas mesmo assim, seu time ainda não era efetivo no ataque. Com o tempo passando, o Frankfurt soube controlar o jogo e dificutou novamente a vida de seus adversários.

O time da casa não criou novas chances na etapa final, porém, também não levou sustos dos visitantes. Com isso, o placar de 2 a 0 se encaminhou até o fim, e o Frankfurt ficou com a classificação às semifinais, além de voltar a vencer após sete jogos.

Foto: Divulgação / Frankfurt



Próximos jogos

Ambas as equipes voltam a campo no próximo final de semana, em jogos válidos pela Bundesliga. O Frankfurt viaja para enfrentar o Bayer Leverkusen, no sábado, às 10h30. No mesmo dia e horário, o Union Berlin enfrenta o Borussia Dortmund, também fora de casa.