Freiburg faz história, vence Bayern de Munique e se classifica às semifinais da DFB Pokal

Dia histórico e de festa na região da Floresta Negra! O Freiburg venceu o Bayern de Munique de virada, pela primeira vez na Allianz Arena, e carimbou a vaga para as semifinais da DFB Pokal. Upamecano inaugurou o marcador, mas Höfler deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. O jogo, bem apagado depois do intervalo, foi decidido nos acréscimos, quando Höler converteu a penalidade.

Nada decidido

Os Bávaros começaram com mais posse de bola, contudo, tinham dificuldades de avançar do meio-campo, devido a boa marcação do Freiburg, que dependendo formavam uma linha de cinco, dependendo da ocasião. A primeira chegada se deu na tabela de Sané com Müller, o meia passou no meio de dois e bateu rasteiro, tirando tinta da trave.

O Bayern encontrou o caminho do gol forçando pelo lado esquerdo do campo. Cancelo tocou para Sané, que tentou cruzar rasteiro, mas Ginter cortou pela linha de fundo. Logo em seguida, Kimmich cobrou escanteio e o Upamecano subiu nas costas de Eggestein para cabecear na risca da pequena área.

Com o placar adverso, os Breisgau-Brasilianer foram alugando mais o campo ofensivo. Na primeira chance de ameaçar, Grifo evitou a saída da bola e colocou na área. Gregoritsch desviou fraco, facilitando a vida de Sommer. Contudo, a segunda tentativa foi certeira. Höfler pegou sobra de Coman, dominou com a direita e soltou uma bomba de longe, não dando nenhuma chance ao goleiro suíço.

Os comandados de Thomas Tuchel ainda tiveram a chance de saírem com a vantagem por intervalo, mas faltou posicionamento em um lance e em outro não. Upamecano desarmou Höfler e partiu para o ataque, ele abriu para Müller, que cruzou rasteiro. A bola passou por baixo de Flekken e nas costas de Choupo-Moting. Nos acréscimos, Coman levantou na área. Flekken espalmou com uma das mãos e acabou entregando para Müller. O camisa 25 chutou e Ginter salvou quase em cima da linha.

Virada histórica

Assim como na etapa anterior, o Bayern voltou a ter dificuldades para avançar e ficou trocando passes no meio-campo, além ter os lançamentos, como um dos artifícios, para chegar ao ataque. A bola parada foi a solução. Kimmich cobrou falta na área. Pavard desviou no meio do caminho e a bola explodiu no travessão. Esse foi o melhor do segundo tempo. O ritmo caiu drasticamente, fazendo que os goleiros não realizassem grandes defesas.

Como em outrora, a bola parada virou a solução e evitou até a prorrogação. Höfler bateu de primeira e a bola explodiu na mão de Musiala, que deixou o braço bem aberto. Höler partiu para a cobrança nos acréscimos, deslocou Sommer e chutou forte, no alto, decretando a primeira vitória e vaga carimbada sobre os Bávaros.