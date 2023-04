Inter marca de pênalti no fim e arranca empate com Juventus pela Copa da Itália

Juventus e Inter de Milão se enfrentaram nesta terça-feira (04), pela partida de ida da semifinal, da Copa da Itália, em Turim. Em jogo fraco no primeiro tempo, mas com muita emoção no segundo, os rivais empataram em 1 a 1. Os gols foram marcados por Cuadrado pela Juve e Lukaku pela Inter.

Com esse resultado, as equipes terão que vencer o próximo jogo se quiserem ir à final sem precisar de prorrogação. A partida da volta está marcado para o dia 26 de abril, em Milão. O adversário na final sairá do confronto entre Fiorentina e Cremonese, que se enfrentam nesta quarta-feira (05), às 16h.

Primeiro tempo sonolento

A primeira etapa foi difícil para quem parou para assistir o clássico. Inter e Juventus se mostraram pouco inspiradas e só tiveram uma chance de perigo, cada.



A da Juventus foi logo no início, aos 4 minutos. Di Maria recebeu pelo meio, passou fácil pela defesa e bateu firme no canto. Handanovic se esticou todo e mandou para escanteio.



Depois desse lance, o jogo seguiu sem muita criatividade de ambas as partes. A Inter teve mais posse de bola, mas esbarrou na falta de inspiração dos jogadores de frente para quebrar as linhas da equipe de Massimiliano Allegri.



Apenas aos 32 minutos a equipe de Milão conseguiu assustar. Dzeko fez pivô na área, tocou para Mkhitaryan que achou Brozovic, livre, na entrada da área. O croata chutou para boa defesa de Perin.

Clássico esquenta na segunda etapa

No segundo tempo as equipes permaneceram sem muita inspiração ofensiva, mas com mais disposição. A Inter, assim como no primeiro tempo, teve mais posse de bola, enquanto a Juventus postou suas linhas bem atrás.



A primeira chance perigosa foi da Inter. Aos 18 minutos, Mkhitaryan invadiu a área e bateu cruzado, a bola passou perto da trave. A quipe Nerazzurri seguia com mais presença de ataque, mas não chegava a incomodar a Juventus.



A Juve se postou na defesa esperando apenas uma bola para resolver a partida. E quase conseguiu o gol aos 32. Cuadrado bateu cruzado, Milik desviou e a bola saiu perto da trave esquerda de Handanovic.



Porém, na segunda boa chance que teve, a Velha Senhora soube aproveitar. Depois de cruzamento, a zaga da Inter afastou mal e a bola ficou limpa para Cuadrado. O colombiano invadiu a área e fuzilou para o gol, 1 a 0.



Quando tudo rumava para uma vitória da Juventus, um erro fatal deu o empate à Inter. Aos 48 minutos, depois de levantamento na área, Bremer tentou afastar, mas colocou a mão na bola, pênalti. Lukaku deslocou o goleiro e empatou.



Na comemoração, o belga se revoltou com a torcida da Juventus e foi expulso. A situação gerou uma confusão entre os dois times que resultou em mais duas expulsões: Cuadrado pelo lado da Juventus e Handanovic para a Inter.

Próximos jogos

A Juventus vai à Roma encarar a Lazio, no sábado (08), às 15h45. Já a Inter vai enfrentar a Salernitana, na sexta-feira (07), às 12h. Ambas as partidas serão validas pela vigésima nona rodada do Campeonato Italiano.