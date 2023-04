Com show de Benzema e Vini Jr, Real Madrid goleia Barcelona e se classifica para final da Copa do Rei

Noite dos sonhos para o torcedor madrilenho. O Real Madrid atropelou o Barcelona por 4 a 0 e avança para a final da Copa do Rei. Com direito a três gols de Benzema e Vinícius Junior marcando, além de dá duas assistências, os merengues não tomaram conhecimento dos Culés e agora enfrentam o Osasuna na decisão.

Vini abre o placar

O jogo começou com o Barcelona comandando as ações e obteve o primeiro lance com perigo. Na grande área, Gavi serviu Lewandowski, que bateu mascado, Courtois defendeu sem problemas.

A medida que o tempo passava, o Real Madrid equilibrou e chegou a sua primeira finalização. Rodrygo partiu pela direita e tentou no Vinícius Jr, ele foi de carrinho, mas Araújo o atrapalhou e mandou pra fora. A partir desse momento o jogo ficou mais ríspido, com algumas discussões no campo que ocasionou amarelo para o Vini. Então só tivemos emoções apenas na reta final.

Nos acréscimos, Lewandowski tocou de primeira e Cortois fez uma defesa espetacular. No entanto no contra-ataque, o Vini não perdoou. Em boa tabela com Benzema, o francês entregou com afeto pro brasileiro, que bateu firme na meta e abriu o marcador. Diante disso terminando com a vantagem merengue.

Dupla Benzevini dão show

O Real retornou do intervalo mais atento ao jogo e aproveitou o momento de desatenção do Barça para ampliar. Em boa recuperação de Militão, ele tocou pro Modric que vançou no meio e deixou para o Bnezema, que mandou no cantinho de Ter Stegen.

Após o segundo, o Barcelona se desmontou em campo e viu os madrilenhos deixarem o caminho mais difícil. Em um pênalti bobo de Kessie, em que calçou Vini, Benzema bateu firme na direita, fazendo o seu segundo tento no clássico.

Avassalador, o Madrid queria mais e quase transformava o placar em goleada. Em mais uma jogada de Vini, ele tocou pra Valverde e Ter Stegen fez mais uma defesa.

Entretanto na reta final não teve jeito e novamente com a dupla Benzevini. O brasileiro escapou da marcação, levou para o meia e acionou com capricho Benzema, que só deu um toquinho por cima e cravou o hat-trick. Então, os Galáticos apenas esperaram o tempo passar e festejarem a classificação, em uma noite mágica da dupla Vinícius Jr e Benzema.