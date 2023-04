Ancelotti cita jogo completo do Real Madrid e diz: "Primeiro gol mudou a dinâmica"

Nesta quarta-feira (05), o Real Madrid enfrentou o Barcelona e goleou o time da casa por 4 a 0 no Camp Nou em partida válida pela Copa do Rei. Com este resultado, os Meregues avançam para a final diante do Osasuna.

Em entrevista coletiva, Carlo Ancelotti disse que foi uma partida perfeita e que o primeiro gol do Real Madrid na partida foi fundamental para mudar a dinâmica da partida, além disso, também reforçou o segundo tempo impecável da equipe.

"Foi um jogo completo, senão não teríamos vencido aqui por 0-4. Na primeira parte tivemos dificuldade na saída de bola, mas o primeiro gol mudou a dinâmica e na segunda parte causamos muitos estragos com as transições porque encontramos mais espaços. Do que estou mais orgulhoso é de que a caldeira voltou a ganhar temperatura e quando estamos na temperatura jogamos bem”.

Ancelotti também falou sobre o planejamento para esta partida tão importante e disse que não fez grandes modificações em relação aos últimos clássicos.

“O planejamento foi o mesmo que nos dois últimos clássicos. A única coisa que fiz foi dar mais profundidade ao jogo com Rodrygo. Os pequenos detalhes decidiram o jogo. O grande pormenor do primeiro golo, que foi fantástico, determinou a segunda parte”.

Foto: Real Madrid

Final contra o Osasuna

Com a vitória de hoje contra o Barcelona, garantiu que o Real Madrid avance para a final e enfrente o Osasuna na decisão da Copa do Rei

“O que disse a Arrasate foi uma brincadeira, mas é a realidade. Estamos muito contentes por jogar a final e também o Osasuna. Vai ser uma final com um ambiente muito bonito”.

Benzema

Benzema foi responsável por três gols na partida hoje. O hat-trick do atacante francês foi fundamental para garantir a classificação do time. Ancelotti elogiou o atleta.

“O trabalho dele ajudou muito. Encontrou condições ótimas e com a qualidade que tem fez a diferença sem dúvida. Continua a ser um dos melhores jogadores do mundo neste momento e quando está bem marca a diferença”.

Kross e Modric

Meio de campo do Real Madrid foi mortal no dia de hoje. Uma partida espetacular e praticamente impecável. O grande trabalho teve o destaque de Kross e Modric, logo, dando mais experiência ao setor.

“São jogos onde a personalidade e a experiência são aspectos importantes. Tentei misturar no onze inicial a energia de Rodrygo, Valverde e Camavinga com a experiência de Modrić e Kroos. É muito importante para que não tremam as pernas quando nos pressionam. Os dois fizeram um jogo espetacular. É muito jovem e está num momento muito bom. O duelo contra Raphinha disputou-o muito bem e está a habituar-se a essa posição. Como todos fez um jogo de alto nível. Continuo a pensar que é lateral esquerdo em situações de emergência e é mais uma opção para jogar”.

Vini Jr

Vini Jr fez uma boa partida hoje, foi fundamental nas pontas e conseguiu marcar um gol. Entretanto, foi duramente marcado durante a partida. Com isso, Ancelotti resolver substituir o brasileiro durante a partida para preservá-lo.

“Foi um jogo com muito contato e nervos aflorados. Pode acontecer em jogos importantes e o tirei porque tinha amarelo e com outro poderia perder a final. Preferi evitar o risco”.