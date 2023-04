Ex-Santos, Victor Braga projeta segunda temporada no Cazaquistão

Após conquistar o título da Copa do Cazaquistão em 2022 pelo Ordabasy, o meia Victor Braga partiu para um novo desafio nesta temporada pelo futebol cazaque. O brasileiro defende as cores do FC Maktaaral - clube da divisão de elite do país.

O jovem de 21 anos, que tem passagem pelas categorias de base do Santos, está indo para seu segundo ano como jogador profissional. Braga fala sobre seu novo clube e projeta mais uma temporada no Cazaquistão.

"Fui muito bem recebido por todos aqui no Maktaaral. É um clube que tem uma estrutura ótima e que nos oferece todo o suporte para atingir os nossos objetivos. Estou muito focado para fazer uma grande temporada e ajudar meus companheiros a atingir as metas do clube neste ano." – afirmou Victor Braga.

Victor Braga fala da experiência em jogar no Cazaquistão e agenda do Maktaaral

"Está sendo uma grande experiência jogar aqui por mais uma temporada. Pelo fato de ser meu segundo ano no país, já me sinto adaptado ao estilo de jogo daqui. Estou muito confiante e determinado para realizar mais um grande ano no futebol do Cazaquistão." – complementou o meia brasileiro.

Titular, Victor Braga volta a campo pelo Maktaaral neste sábado (8), contra Kaspiy Aktau, às 8h (de Brasília), pela quinta rodada da Super Liga do Cazaquistão. A equipe do brasileiro vai em busca de sua primeira vitória na competição.