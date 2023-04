Feliz com título da Finalíssima, Sarina Wiegman enaltece jogadoras da Inglaterra: “Um grupo tão incrível”

Nesta quinta-feira (6), a Inglaterra se tornou a primeira seleção feminina a ser campeã da Finalíssima. Após empate no tempo normal em 1 a 1, as Lionesses superaram o Brasil por 4 a 2 nos pênaltis e ficaram com a taça. Feliz com o título, a técnica Sarina Wiegman não poupou elogios para sua equipe após o jogo e, se diz feliz e privilegiada de trabalhar com seu grupo.

"Eu me sinto privilegiada. Estou muito feliz por trabalhar aqui. É um grupo tão incrível e elas estão querendo aprender todos os dias. É tão bom.”

Foto: Divulgação / FA

A Inglaterra saiu vencendo ainda na primeira etapa com gol de Toone. Inclusive, as inglesas dominaram a primeira etapa enquanto o Brasil se defendia. No entanto, as brasileiras voltaram mais ofensivas do intervalo e mudou o rumo do jogo, porém, só conseguiram o empate nos acréscimos com Andressa Alves, assim, levando a partida para os pênaltis. Sarina falou um pouco sobre essa diferença entre as duas etapas.

"Foi uma atmosfera incrível aqui, novamente. Foi um grande jogo com duas fases muito diferentes, primeiro tempo e segundo. Serviu de muito aprendizado para nossa preparação para a Copa do Mundo. O aprendizado é bom, mas nós realmente queríamos ganhar este jogo também”, disse a treinadora.

Sarina Wiegman ainda complementou sobre esta diferença entre um tempo e outro. Segundo a treinadora, é sempre bom estar aprendendo e, este jogo contra o Brasil, vai servir como aprendizado para que sua equipe melhore nesses momentos as dificuldades que tiveram na etapa final.

"O Brasil jogou em duas formações diferentes. No primeiro tempo, jogamos muito bem. Elas não foram capazes de entrar na nossa área e acho que deveríamos ter marcado mais dois gols. Dissemos no intervalo que elas poderiam voltar para 4-4-2, e elas fizeram. Elas pressionaram muito mais alto. Tivemos muitos problemas para sair da pressão delas e perdemos muito a bola. Isso foi uma luta para nós, mas isso é bom para nós, nos dá muito a aprender”, completou Sarina.

Agora a Inglaterra se prepara para receber a Austrália em um amistoso, na terça-feira (11), às 16h35.