Kane decide novamente e Tottenham vence Brighton na Premier League

O Tottenham segue vivo por uma vaga na próxima Uefa Champions League via Campeonato Inglês. Os Spurs receberam o Brighton, neste sábado (8), pela 30ª rodada da Premier League e precisavam vencer.

Son abriu o placar logo no início do primeiro tempo com um golaço, mas o Tottenham sofreu o empate ainda no primeiro tempo. Os visitantes ainda tiveram dois gols anulados, mas Kane decidiu para os donos da casa.

Son marca o 100º gol na Premier League e abre vantagem para os Spurs

O jogo estava bem morno, mas pendendo para uma tranquilidade maior ao Tottenham, quando Son resolveu aparecer. Aos 10 minutos da primeira etapa, o camisa 7 recebeu de Perisic na entrada da área e limpou dois jogadores antes de finalizar no ângulo.

Um golaço histórico, uma vez que este foi seu 100º tento na Premier League. Além disso, Heung-Min Son se tornou o primeiro jogador asiático a marcar 100 gols no Campeonato Inglês.

Já na reta final do primeiro tempo, Lewis Dunk tentou colocar água no chopp dos Spurs. Aos 34, ele apareceu livre na área após o escanteio e completou pro gol. Antes disso, porém, o Brighton teve um gol anulado. Mitoma recebeu na área e dominou na junção do ombro com o braço, mas após verificar no VAR, o juiz anulou o tento. O jogo foi para o intervalo com igualdade no placar: 1 a 1.

Brighton tem outro gol anulado e Kane decide para os Spurs

Kane e Perisic comemoram gol da vitória sobre o Brighton

No segundo tempo, a partida melhorou. O Tottenham passou a buscar mais o ataque, mas foi o Brighton quem chegou primeiro ao gol. Aos 54, Welbeck recebeu na entrada da área, invadiu e bateu pro gol. A bola bateu no braço de Mac Allister, que estava colado ao corpo, desviou e matou qualquer chance de defesa de Lloris. Novamente, após revisão do VAR, o lance foi anulado.

A partir deste momento, os Spurs melhoraram e conseguiram voltar à frente do marcador com Harry Kane. O camisa 10 recebeu livre, aos 79', um belo passe de Hojbjerg, em boa jogada trabalhada dos Spurs. Kane só teve o trabalho de finalizar e ainda contou com o desvio na zaga: 2 a 1.

Nos minutos finais, o Brighton até fez uma pressão, mas não adiantou. No Tottenham Stadium, os donos da casa levaram a melhor.

Agenda e classificação

Com a vitória, os Spurs seguem na quinta colocação, agora com 53 pontos. Três a menos do que o Manchester United, que tem 56. O Brighton vem em 7º, com 46.

Ambas as equipes retornam a camo no sábado (15). Enquanto o Tottenham recebe o Bournemouth, às 11h, no Tottenham Stadium, o Brighton visita o Chelsea, no Stamford Bridge, no mesmo horário.