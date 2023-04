City faz jogo perfeito, vence Bayern em casa e larga na frente nas quartas da Champions

O público que esperava um grande jogo entre Manchester City e Bayern de Munique nesta terça-feira (11), não se decepcionou. Em duelo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, as equipes fizeram uma grande exibição no Etihad Stadium. No entanto, devido aos erros defensivos dos alemães, o City conseguiu um confortável 3 a 0.



O placar foi construído com gols de Rodri, Bernardo Silva e Haaland. Mas, se engana quem pensa que o jogo foi definido apenas pela boa atuação ofensiva dos ingleses. A defesa também foi fundamental, com destaque para o zagueiro Rúben Dias que venceu quase todos os duelos.



O Bayern, por outro lado, graças às falhas individuais, principalmente de Upamecano, vai ter que se superar e, assim como seu rival neste jogo, terá que beirar a perfeição. Com o resultado de hoje, os alemães precisarão vencer por quatro gols de diferença para avançar.

Expectativas atendidas no primeiro tempo



City e Bayern fizeram um jogo de muita posse de bola e movimentação, na primeira etapa. Apesar de boa partida do time alemão, quem criou as melhores oportunidades foi a equipe de Pep Guardiola.



Aos 14 minutos, com o apetite de sempre, Haaland pressionou Sommer e quase abriu o placar. O goleiro chutou, a bola bateu no pé do norueguês, mas, para sorte do Bayern, ela foi para o lado.



A equipe bávara tinha em Sané e Musiala as melhores opções de ataque. E foi aos 26, em jogada dos dois, que quase o Bayern abriu o placar. Sané driblou pela esquerda, chegou na linha de fundo e cruzou para a área. Musiala recebeu, bateu firme, mas Rúben Dias esticou a perna e salvou o City.



Porém, na jogada seguinte, aos 27, a qualidade individual do Manchester prevaleceu. Bernardo Silva recebeu pela direita e achou Rodri perto da área. O meia cortou Musiala e, com a perna esquerda, que não é a boa, acertou lindo chute no ângulo de Sommer. Golaço digno do nível técnico da partida.



E quase que o City ampliou no final. De Bruyne arrancou pela direita e cruzou na área. A zaga do Bayern vacilou e Sommer teve que tirar de soco. No rebote, Gundogan emendou um chutaço, mas o goleiro fez milagre com o pé.



City amplia no segundo tempo



Apesar do resultado final, o domínio inicial da segunda etapa foi do Bayern. Aos 3 minutos, Sané invadiu a área e obrigou Ederson a fazer boa defesa. Aos 8, mais uma chegada do atacante. Ele chutou de fora e o goleiro brasileiro fez mais uma grande defesa.



O jogo estava equilibrado até então, com o Bayern parecendo que poderia buscar o empate a qualquer momento. No entanto, aos 24, depois de falha do zagueiro Upamecano, Grealish roubou a bola e deu belo passe de calcanhar para Haaland. O atacante cruzou na cabeça de Bernardo Silva que marcou o segundo.



Depois do gol, a defesa do time de Thomas Tuchel, que já estava vacilante no jogo, se perdeu. E a punição veio aos 31 minutos. Depois de cruzamento na área, Stones subiu nas costas de Upamecano e tocou para Haaland. O artilheiro aparaceu livre para fuzilar para as redes. 3 a 0 e décimo primeiro gol do artilheiro na Champions League.



Tranquilo no jogo, o City só administrou e contou com atuação perfeita da sua linha de defesa. Tanto o destaque Rubén Dias, quanto seus companheiros, Aké, Stones e Akanji conseguiram vencer a maioria dos duelos contra os atacantes do Bayern.



Próximos jogos



O próximo compromisso do City será contra o Leicester, em casa, no sábado (15), às 13h30. O jogo será válido pela trigésima primeira rodada da Premier League. Já o Bayern enfrentará o Hoffenheim, também no sábado, às 10h30, pela vigésima oitava rodada da Bundesliga. A partida será disputada em Munique.