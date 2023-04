Destaque no Hanoi FC, Lucão quer grande ano no clube

O atacante Lucão, ex-Guarani, CRB e Goiás, principal jogador do Hanoi FC, quer um ano de títulos com o clube em 2023. Segundo o jogador, sua meta é fazer uma temporada ainda melhor na agremiação neste ano.

“Estou vivendo um momento muito positivo no clube e na carreira. Quero aproveitar para continuar fazendo grandes jogos no clube e para manter esse nível alto de atuação com todos no grupo. Estou muito motivado".

O jogador ainda destacou que o clube tem grandes chances de fazer um ano especial novamente.

"Temos um ótimo elenco, de alto nível, e precisamos ter intensidade para conquistarmos nossos objetivos nos próximos meses. o grupo está muito focado nisso".