Kimmich fala sobre derrota surpreendente para o City

O Bayern foi derrotado por 3 a 0 para o Manchester City surpreendendo a todos que esperavam um confronto equilibrado. Após o jogo, Kimmich, Tuchel e outros personagens do time alemão falaram sobre o jogo.

Kimmich falou que o time jogou bem durante boa parte do jogo e que é possível reverter o resultado na partida de volta.

"Foi Brutal. Os primeiros 60 minutos foram muito bons. Sofremos outro gol de longa distância, como contra o Freiburg. Isso não pode acontecer. Tivemos a chance de fazer o 1 a 0 com Jamal [Musiala] pouco antes disso. Eles abriram o placar em 2 a 0. Demos chances por causa deles, o que não estávamos fazendo antes. Até então, era um jogo equilibrado. O resultado é difícil de tirar. O primeiro tempo nos deu confiança. Tivemos espaço, defendemos bem e no segundo tempo começamos a buscar algo no jogo. Acreditávamos que poderíamos dar a volta por cima. Definitivamente, vimos hoje que é possível igualá-los e vencer. Estamos confiantes de que podemos conseguir algo na segunda partida."

Tuchel também considerou o resultado muito ilusório para oque foi a partida, considerando possível reverter o resultado por decidir em casa.

"O resultado não reflete o jogo. Mostramos caráter real. Jogamos bem nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, mas não fomos recompensados. Perdemos para um gol de longa distância. A reação foi muito boa, ainda mais no segundo tempo. Tentamos recuperar o ímpeto a nosso favor. Obviamente, todos estão desapontados. Não parecia uma derrota por 3 a 0, mas é o que é. É um grande desafio virar isso por aí, mas não vamos desistir. Um jogo em casa na Alemanha é um jogo em casa na Alemanha. Não acaba até que acabe."

Jogo de volta

O jogo de volta será no próximo dia 19, quarta-feira, quando as equipes se enfrentam na Allianz Arena.