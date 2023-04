Vini Jr brilha, Benzema marca e Real Madrid tem vantagem contra Chelsea na Champions

O Real Madrid fez o dever de casa no jogo de ida das quartas de final da Uefa Champions League contra o Chelsea. No Santiago Bernabéu, Vini Jr brilhou e participou da jogada dos gols de Benzema e Asensio, na vitória por 2 a 0 e ajudou o clube merengue a ter vantagem.

O placar, entretanto, ficou no lucro para os Blues, que atuaram grande parte do segundo tempo com um jogador a menos. Agora, contarão com a força do Stamford Bridge para tentar reverter e avançar às semifinais.

Dupla BenzeVini funciona na primeira etapa

Apesar de os gols da partida terem sido do francês Benzema e do espanhol Asensio, foi o brasileiro Vini Jr, quem deveria ser chamado de "melhor em campo". Na primeira etapa, o jogo ainda estava muito estudado, quando o brilho do jovem apareceu.

Aos 21, ele recebeu um belo passe Carvajal por enfiada na área e se esticou para tocar na bola. O toque ia em direção ao gol, quando Kepa se esticou e salvou. Na sobra, Benzema apareceu para completar e abrir o placar.

O primeiro tempo seguiu bem equilibrado, com as duas equipes tendo chance de ampliar. Entretanto, a primeira etapa acabou mesmo em 1 a 0 para os donos da casa.

Vini brilha com assistência para Asensio, mas Real perde a chance de fazer mais gols

No segundo tempo, o Real Madrid poderia ter feito a vantagem ser ainda maior. Isso porque ficou com um jogador a mais após a expulsão de Ben Chilwell. Ele foi para o chuveiro mais cedo com 14 minutos da segunda etapa. A partir daí só deu o time madridista.

Ainda assim, o Real pecava muito nas finalizações. Em uma hora parava em Kepa, e na outra tocava demais antes de finalizar. Aos 74' a toqueira deu certo. No escanteio curto, Modric tocou em Kroos, que deixou com Vini Jr. O brasileiro rolou para Asensio na entrada da área, que bateu no cantinho para fazer o 2 a 0.

Nas outras oportunidades que teve, o Real não balançou as redes. O placar de 2 a 0 é muito bom, mas o Chelsea ainda terá a chance de reverter no Stamford Bridge na partida de volta.

Quando será o jogo da volta?

Os Blues vão buscar a vaga para a semifinal em casa na próxima semana. A bola rola para Chelsea x Real Madrid na terça-feira (18), às 16h, no Stamford Bridge, na Inglaterra.