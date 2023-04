Manchester United faz dois gols contra no fim e cede empate ao Sevilla pela Liga Europa

O Manchester United deixou escapar uma vitória que parecia certa, no Old Tradford. Recebendo o Sevilla nesta quinta-feira (13), pelo jogo de ida das quartas de final da Liga Europa, os Red Devils abriram vantagem com dois gols de Sabitzer, mas deixaram os espanhóis empatarem com dois gols contra. O primeiro foi de Malacia e o segundo de Maguire.



Com o 2 a 2, o duelo segue em aberto para o jogo de volta na Espanha. A segunda partida será disputada na próxima quinta-feira (20), às 16h. Quem vencer se classifica para a semifinal da competição. O vencedor irá enfrentar quem passar de Juventus e Sporting. Na primeira partida, vitória da Juve por 1 a 0.

Só deu Manchester na primeira etapa

O primeiro tempo foi de domínio total da equipe inglesa. Logo no primeiro minuto, Sancho recebeu de Antony e marcou. Porém, foi assinalado impedimento do atacante.



O lance animou os donos da casa que foram para cima de um Sevilla que falhava muito na marcação. E quem soube aproveitar bem esses espaços foi o meia Sabitzer.



Aos 14, depois de jogada envolvente, Bruno Fernandes recebeu no meio e encontrou o austríaco dentro da área. Ele dominou, girou batendo e marcou. A bola ainda desviou no zagueiro brasileiro Marcão antes de entrar.



Além de fraco na marcação, o Sevilla estava inoperante no ataque. Em uma investida mal feita a bola voltou para o United. Martial aproveitou, carregou a bola e encontrou Sabitzer que, novamente, se infiltou na área. O meia ficou cara a cara com Bono e fez seu segundo gol.



No último minuto, o Sevilla criou sua única chance de perigo. Depois de cruzamento de escanteio, Nianzou cabeceou firme e De Gea fez bonita defesa. No rebote, Casemiro conseguiu afastar o perigo.



Sevilla e Liga Europa: feitos um para o outro



O segundo tempo foi morno até os minutos finais. Deu até sono em alguns momentos. O Manchester parecia satisfeito com o resultado e apareceu pouco no ataque e o Sevilla esbarrava nas dificuldades criativas.



Quem mais oferecia perigo era Antony. O brasileiro, que não marca há um mês, estava com sede de gol. Aos 15 minutos, ele recebeu bola no contra-ataque, passou fácil pelo zagueiro e, de canhota, mandou na trave.



O jogo seguiu sem grandes emoções até que, aos 39 minutos, o Sevilla renasceu. Jesús Navas recebeu lançamento nas costas de Malacia e tentou cruzar. A bola desviou no lateral do United, bateu em De Gea e entrou. Na súmula foi dado gol contra de Malacia.



No minuto seguinte, o time da casa teve uma perda importante: Lisandro Martínez machucou o pé e teve que sair carregado de campo. Por ter feito todas as substituições, o Manchester ficou com um a menos.



Mas o sofrimento não parou por aí! Aos 47 minutos, depois de cruzamento de Navas, En-Nesyri cabeceou, a bola desviou no rosto de Maguire e matou o goleiro De Gea. Empate do Sevilla e festa dos jogadores.

Próximos jogos



O Manchester United vai a campo contra o Nottingham Forest, no domingo (16), às 12h30, fora de casa. O jogo será válido pela trigésima primeira rodada da Premier League. Os Red Devils estão na quarta posição e lutam por uma vaga na próxima Champions. Já o Sevilla vai enfrentar o Valencia, pela La Liga, também no domingo, às 16h, fora de casa. A equipe da Andaluzia quer pontuar para se afastar cada vez mais da zona da degola.