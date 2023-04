Jogando em Portugal, Arthur Chaves supera número de jogos pelo Avaí no profissional

Formado nas categorias de base do clube de Florianópolis onde ficou por mais de dez anos, o zagueiro Arthur Chaves vem sendo peça fundamental do Acadêmico de Viseu na temporada 2022023. O jovem completou 32 partidas pelo clube português no último final de semana na vitória do time sobre o Vilafranquense por 2 a 0 pela Segunda Liga. Todos os jogos do zagueiro pelo clube foram como titular.

Arthur é o zagueiro mais valioso e o brasileiro com maior valor de mercado em toda liga, sendo o décimo mais caro da competição e o primeiro fora do eixo (Benfica-Porto). O atleta também é o décimo jogador com mais minutagem na liga entre os jogadores com idade Sub-23. Sendo o quarto com mais interseções entre todos os atletas, com 153 no total.

Outros números também chamam a atenção. De acordo com dados da plataforma de estatísticas Wyscout, o jogador tem 71,3% das ações totais bem sucedidas (2056 total), um gol marcado, 89,3% dos passes certos (1275), 54,3% dos duelos ganhos (494) e 201 interceptações.

O Acadêmico de Viseu está a duas rodadas consecutivas na zona de acesso para a elite do futebol português. O time ocupa a terceira colocação na tabela com 48 pontos em 27 jogos. Na próxima rodada, a equipe encara o B-SAD no próximo sábado (15) em confronto válido pela Segunda Liga.