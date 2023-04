Bayern de Munique joga mal e cede empate ao Hoffenheim pela Bundesliga

Em jogo abaixo do esperado, o Bayern de Munique não conseguiu sua quarta vitória na Allianz Arena. Os Bávaros saíram na frente com gol de Pavard, o Hoffenheim passou a pressionar e arrancou o empate, de 1 a 1, com Kramaric depois do intervalo, pela 28ª rodada da Bundesliga.

Primeiro tempo desanimador

O Hoffe tentou atrapalhar um pouco a vida dos mandantes. Subiu as linhas de marcação e apertou a saída do Bayern, que teve 75% de bola no primeiro tempo, mas a posse era mais centralizada no meio-campo. A melhor oportunidade resultou em gol aos 16. Kimmich cobrou escanteio. A zaga afastou, a bola sobrou nos pés de Coman, que encontrou Pavard no meio da área. O defensor dominou no erro de marcação de Stiller e tocou entre as pernas de Baumann. Essa foi a única finalização certa de todos os 45 minutos.

Empate merecido

Diferentemente, o segundo tempo começou mais animado. Müller disparou em contra-ataque assim que o árbitro deu o reinício da partida, abriu com Coman, que dominou e chutou forte da entrada da área. Baumann caiu para defender. Os bávaros criaram outras chances, principalmente com Sané, que pecava na hora dos arremates. O Hoffenheim demorou, mas chegou. Angelino levantou na segunda trave. Kaderabek apareceu sozinha e, na primeira chegada dos visitantes, colocou para fora.

Aos 64, Cancelo arriscou de longe. Baumann se esticou todo para salvar com a ponta dos dedos. Seis minutos depois, Kramaric deu a resposta em grande cobrança de falta frontal. O croata mandou em direção ao gol. Sommer até chegou a encostar de leve na bola, mas viu a redonda entrar mesmo assim. Musiala pega sobra de escanteio e coloca na área novamente. De Ligt desviou no meio do caminho e Pavard escorou nas costas de Brooks. Porém, ele foi flagrado em impedimento. Com a igualdade do marcador, o Hoffe desacelerou e passou a ficar mais compacto, visando evitar as ameaças futuras dos bávaros. Gnabry era o atleta mais buscado, mas não conseguiu ser eficaz em nenhuma das suas chances, favorecendo a defesa de Pellegrino Matarazzo.

Como fica e próximos jogos

Somando 59 pontos, o Bayern de Munique segue líder da Bundesliga, mas tendo apenas dois de diferença sobre o Borussia Dortmund, segundo colocado. O Hoffenheim está na 13ª posição, com 29.

Os Bávaros terão um grande desafio no meio da semana, quando irão encarar o Manchester City, também na Allianz Arena. O time precisa fazer quatro gols para sonhar com a classificação de forma direta. Já o Hoffenheim encara o Colônia, no próximo sábado (22), na Rhein-Neckar-Arena.