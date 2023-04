Chelsea leva virada e perde a terceira com Lampard

Neste sábado (15), o Chelsea entrou em campo pela Premier League no Stamford Bridge, mas nem a força da torcida foi capaz de impedir mais uma derrota dos Blues na temporada. Depois de sair na frente do palacar com Gallagher, o time londrino foi dominado e viu o Brighton virar a partida em seus domínios.

O resultado adverso foi o terceiro seguido de Frank Lampard sobre o comando do Chelsea. A equipe, aliás, ainda não venceu sob os olhos do novo treinador, que substituiu Graham Potter. Apesar de atuar como interino, Lampard ficará nos Blues até o fim da temporada. Agora são três partidas com três derrotas.

O momento não é nada bom, visto que o time enfrenta, na próxima terça-feira (18), o Real Madrid, no Stamford Bridge e precisa reverter uma vantagem de dois gols, construída na partida de ida.

Chelsea abre o placar, mas leva a virada na Premier League

Contra o Brighton, Frank Lampard apostou em um time bem mexido, com Kepa, Chalobah, Fofana, Badiashile, Chilwell, Gallagher, Enzo Fernández, Zakaria, Pulisic, Sterling e Mudrik. Entretanto, o time levou susto logo nos primeiros minutos, em boa chegada de Mac Allsiter. Em seguida, Ferguson mandou no travessão.

Mas foi o time de Londres que saiu na frente. Aos 13, Gallagher finalizou com desvio em Sanchez e a bola matou o goleiro do Brighton: 1 a 0. O grande destaque após o gol, entretanto, foi Kepa, que salvou as finalizações de Mitoma e Mac Allister.

O empate dos visitantes veio ainda no fim da primeira etapa. Aos 42, Welbeck subiu alto e mandou pras redes: 1 a 1. Com a moral elevada, o Brighton chegou à virada no segundo tempo, com Enciso, aos 69. E ficou nisso.

Agenda e classificação

Agora, os Blues voltam suas atenções para a Uefa Champions League,, onde precisam reverter uma vantagem do Real Madrid de 2 a 0, aplicada no jogo de ida. A única notícia boa é que o jogo será em casa.

Na Premier League, por sua vez, o time de Lampard ocupa a 11ª colocação, com 39 pontos e não deve pegar vaga nas competições europeias de 2023/24. O Brighton segue vivo na briga por vaga na Liga Europa, com 49 pontos e na 7ª colocação.

As gaivotas voltam a campo no domingo (23), contra o Manchester United, pela semifinal da Copa da Inglaterra.