Wolfsburg fica no empate contra Bayer Leverkusen após jogo ruim pela Bundesliga

O Wolfsburg recebeu o Bayer Leverkusen pela 28ª rodada da Bundesliga, na Volkswagen Arena, e a partida terminou empata por 0 a 0. Com o empate, as equipes ficaram mais distantes da zona de classificação para a próxima edição da UEFA Europa League. O Bayer continua na zona de classificação para a UEFA Conference League.

Bayer começou tomando conta da partida

O time visitante tomou conta da primeira etapa, criando mais chances para poder abrir o placar. Apesar do primeiro tempo ter terminado 0 a 0, o Bayer mostrou poder ofensivo e buscou o gol a todo momento, enquanto o Wolfsburg tentava jogar em contra ataques e também parou muitos ataques do time de Leverkusen com faltas no meio de campo. As melhores chances foram com Moussa Diaby, que pecou nas finalizações, mandando chutes para fora ou para fácil defesa do goleiro Casteels.

Segunda etapa truncada com poucas chances

O segundo tempo foi bem abaixo do que foi a primeira etapa, que já não tinha sido tão boa. Um jogo brigado, faltoso, com 5 cartões amarelos (todos para a equipe visitante), e com nenhuma chance clara de gol. Um empate em 0 a 0 que ficou amargo para ambos os times, que ainda almejam se classificar para uma competição europeia da próxima temporada. A melhor chance da segunda etapa foi do Wolfsburg, em chute rasteiro de Wimmer, obrigando o goleiro Hradecky a fazer uma boa defesa para segurar o empate.

Agenda

O Wolfsburg volta à campo no próximo sábado (22), às 10h30 (horário de Brasília), quando visita o Bochum. O Bayer Leverkusen volta à campo na próxima quinta-feira (20), às 16h (horário de Brasília), quando encara o Union-BEL pela partida de volta das quartas de final da UEFA Europa League. Pela Bundesliga, o Bayer volta a campo no domingo (23), às 12h30 (horário de Brasília).