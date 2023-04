Ex-Flamengo e Botafogo, lateral brasileiro marca gol e destaca busca por segundo acesso seguido nos Emirados Árabes

Restando quatro jogos para o final da Divisão 1, a disputa pelo acesso segue quente nos Emirados Árabes. O Emirates FC, equipe do lateral brasileiro Roger Mendonça, é um dos postulantes ao acesso para o 1º nível do futebol local. Atualmente, o Emirates ocupa a 3ª colocação com 59 pontos. O vice-líder é o Dibba Al Hisn, que tem 60 pontos. Roger destacou a briga pelo acesso, o que pode ser o segundo acesso seguido.

“Estamos chegando na reta final da competição, faltam apenas quatro jogos e temos que estar bem preparados para esses últimos jogos. Estamos um ponto atrás do segundo colocado e agora não temos mais espaços para erros. O nosso time está bem focado nesse objetivo que é o acesso. A nossa expectativa é seguir fazendo bons jogos e conquistar esse acesso para a 1ª divisão”, disse.

Roger Mendonça chegou ao Emirates em janeiro, na janela de meio da temporada. Roger tem contrato com o Dibba Al Fujairah. Na última partida do Emirates, contra o Masfout, Roger marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 3 a 1. Esse foi o segundo gol de Roger pelo clube. O lateral celebrou o bom momento e o gol marcado.

“Nos últimos 8 jogos conquistamos 7 vitórias, então estamos vivendo uma boa fase e essas vitórias nos colocaram nessa briga pelo acesso. Temos feito bons jogos. Desde que cheguei ao clube, sempre busquei mostrar o meu potencial e fazer o melhor. Tenho tido uma sequência de jogos nessas últimas partidas e pude fazer dois gols, o último, na última partida, em que saímos com a vitória por 3 a 1”, concluiu.