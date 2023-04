Real Madrid volta a vencer o Chelsea e avança para semifinal da Champions

O Chelsea recebeu o Real Madrid no confronto de volta das quartas da Champions League. Os espanhóis bateram os Blues por 2 a 0, com dois gols do Rayo Rodrygo.

Aos dez minutos de jogo, Kanté pegou sobra livre dentro da área, tentou finalizar e mandou para fora desperdiçando grande chance de gol para botar o Chelsea de volta no confronto. Depois foi a vez Rodrygo, que fez ótima jogada, finalizou bem e carimbou a trave, assustando o Chelsea.

O rato voltou a atormentar quando Vini trocou passes com Benzema e Rodrygo, invadiu a área pela esquerda e finalizou de chapa, mas Kepa defendeu bem.

Modric ampliou o domínio dos madridistas ao invadir a área, finalizar forte e obrigar Kepa a fazer milagre evitando o primeiro do Real no jogo.

Cucurella recebeu cruzamento perfeito de Reece James, dominou, teve tempo para decidir o que fazer e finalizou para grande defesa de Courtois.

Novamente Kanté teve oportunidade, mas nesta o zagueiro Militão bloqueou a finalização.

Aos 12 minutos da segunda etapa, Rodrygo ganhou na velocidade, cruzou rasteiro para Vini, o ponta rolou de volta para Rodrygo no meio que finalizou e marcou para os espanhóis em solo inglês.

Após o primeiro gol, o jogo perdeu em emoções e ficou em um marasmo, já que o placar agregado estava em 3 a 0 para o Real naquela altura do jogo.

No final da partida, Valverde fez ótima jogada, invadiu a área e rolou para Rodrygo sozinho ir andando e finalizar praticamente sem goleiro, marcando o seu segundo gol no jogo, finalizando a partida.

Próximo jogo

O Real agora aguarda o jogo de volta entre Manchester City e Bayern de Munique para saber o seu adversário na semifinal.