Milan empata com Napoli, leva vantagem nos agregados vai às semis da Champions depois de 16 anos

O Milan está de volta a semifinal da Champions League após 16 anos. Os Rossoneros empataram com o Napoli por 1 a 1 e com a vitória conquistada no jogo de ida, confirmaram a vaga. Mesmo com a penalidade perdida, Giroud se redimiu e marcou na primeira etapa. No segundo tempo, Kvaratskhelia também perdeu um pênalti, o Napoli ainda descontou no fim, mas não adiantou nada.

Giroud desperdiça pênalti, mas s recupera no final

Após o pontapé inicial, as duas equipes tiveram muito cuidado antes de penetrar no ataque. Deitado em cima da vantagem, os milanistas montaram um forte bloqueio defensivo e anulava a penetração napolitana. Diante disso, poucas ações nesse começo de confronto.

Aos 20 minutos, o Milan teve uma ótima chance encaminhar a vaga. Na área, Mario Rui derrubou Rafael Leão e o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, GIroud assumiu a reponsabilidade e bateu no lado direito, mas o goleiro Meret acertou o canto e defendeu. O francês perdeu mais uma chance logo em seguida em um carrinho e o goleiro salvou de novo.

De tanto tentar, a equipe Rubro-Negra finalmente conseguiu sair na frente do marcador. Em contra-ataque fatal, Rafael Leão passou de três defensores e entregou com capricho ao Giroud, que se redimiu do pênalti perdido e empurrou pra dentro. Só restando mesmo o terminando da primeira etapa e os Rossoneros saem em vantagem.

Napoli reage nos acréscimos, mas Milan confirma vaga

Precisando virar para não ser eliminado, Napoli veio do intervalo disposto a pressionar o adversário. Logo nos primeiros minutos, Kvaratskhelia bateu com perigo em cima da meta. O matador também finalizou em uma jogada parecida e do mesmo jeito, mandou longe.

O tempo foi passando e a equipe napolitana seguia em cima do Milan, quando aos 35 minutos foi presenteado com a penalidade. Tomori foi interceptar o cruzamento de carrinho, mas a bola bateu no braço e sem conversa o juiz marcou. No entanto, na batida, Kvara disparou no canto esquerdo e Maignan fez uma linda defesa.

Na reta final, o Napoli realizou uma intensa pressão, mas apenas conseguia rodar no meio de campo. Nos acréscimos, quase que Kvaratskhelia ia empatando sem querer, em um cruzamento direto e Maignan espalmou pra fora.

Finalmente faltando dois minutos, o time do sul da Itália chegou a diminuir o marcador. Em bola alçada na área, Osmhen cabeceou de peixinho e entrou na meta, porém, era tarde demais. O Milan apenas esperou o término e garantiu a vaga na semifinal da Champions.