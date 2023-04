Sevilla não toma conhecimento, vence Manchester United e vai à semifinal da Europa League

Valendo pela volta da semifinal da Europa League o Sevilla recebeu o Manchester United no Ramón Sánchez Pizjuán, após empatar a ida em 2 a 2. E jogando em casa na última quinta-feira (20) o Sevilla venceu por 3 a 0 com dois gols de En-Nesyri e um de Badé, conquistando a classificação para as semifinais da competição.

En-Nesyri decisivo mais uma vez!

A primeira grande chance de perigo da partida foi justamente o primeiro gol do Sevilla, quando De Gea tocou a bola para Maguire, pressionado, que perdeu a bola e viu En-Nesyri chutar forte, mandando a bola no canto direito para colocar o 1 a 0 no placar!

Com 22 minutos de jogo Sancho conseguiu o passe para Wan-Bissaka chegar batendo, mas nas mãos de Bono. Aos 34 Antony cruzou a bola na cabeça de Casemiro, mas o volante desviou por cima do gol.

Aos 39 minutos Acuña cruzou da esquerda para Ocampos bater forte no canto esquerdo de De Gea, ampliando o placar, mas Acuña estava impedido e o gol foi anulado.

Na volta do segundo tempo o Sevilla voltou avassalador, com logo no primeiro minuto, em um escanteio vindo da direita Rakitic cruzou e colocou a bola na cabeça de Badé, que desviou de cabeça no canto direito, ampliando o placar!

Aos quatro Rakitic cruzou a bola na área e ela desceu, indo no canto esquerdo, mas De Gea espalmou para escanteio. Dois minutos depois A bola foi cruzada na área, desviada por Ocampos e De Gea espalmou, com a bola ficando na pequena área, sendo chutada por muitas pernas, mas tirada pela defesa em cima da linha. Aos 16 minutos Casemiro chutou de fora da área e Bono espalmou no canto direito.

E, por fim, aos 35 minutos, De Gea, MUITO fora do fora do gol, errou na hora de afastar o chutão, a bola sobrou para En-Nesyri, que bateu de longe para o gol vazio, ampliando o placar!

Próximos jogos

O Sevilla volta a campo no domingo (23) por LaLiga, às 16h, quando recebe o Villarreal. O United joga no mesmo dia, às 12h30, quando visita o Brighton pela semifinal da Copa da Inglaterra. O Sevilla encara a Juventus na semifinal da competição, ainda sem data e horários confirmados.