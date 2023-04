Juventus cede empate ao Sporting, leva vantagem no agregado e vai às semis da Europa League

A escrita segue mantida para os times italianos! A Juventus empatou em 1 a 1 contra o Sporting, no estádio José Alvalade, e pelo placar agregado de 2 a 1, cravou sua vaga nas semifinais da Europa League. Os Leões até criaram mais oportunidades, mas faltou eficiência nas finalizações e aumentou para 12 anos o tempo sem ganhar de um time da Itália.

Rabiot: o homem responsável pelos gols

A Velha Senhora já começou o confronto assustando, quando Gonçalo Inácio perdeu perto da área e Di María colocou na área, mas a defesa alviverde tratou de afastar. Contudo, em menos de dez minutos, os comandados de Massimiliano Allegri encontraram o caminho das redes.

Após cobrança de escanteio, Coates não afasta direito. A bola desviou na barriga de Alex Sandro, que serviu como passe para Rabiot aparecer girar e acertar o canto de Adán.

Precisando reverter a situação, os Leões não recuaram e aumentaram o volume sobre os visitantes. Edwards fez boa jogada pelo lado direito e cruzou da linha de fundo. Trincão finalizou no meio da pequena área e carimbou o travessão. Ugarte tentou pegar a sobra, mas foi calçado por Rabiot. Arbitragem marcou o pênalti imediatamente. Edwards converteu no meio para deixar tudo igual. Tendo a confiança do seu lado, o Sporting apostava nas jogadas de velocidade, mas faltou calibrar a pontaria para ameaçar Szczesny. Os mandantes ficaram no quase antes do intervalo. Pote cobrou escanteio da direita. Diomande cabeceou para baixo e a bola tirou tinta da trave.

Foto: Divulgação/Uefa

Leão não aproveita chances

Diferentemente, o segundo tempo teve um ritmo abaixo do esperado. Os comandados de Rúben Amorim buscavam aproveitar os espaços deixados pelos bianconeri, que passaram a marcar mais presença na meta verde, tendo duas chances com Vlahovic. Na primeira, acabou sendo travado no momento certo por Diomande e na segunda, com gol aberto, colocou para fora.

A primeira finalização demorou e veio apenas aos 74. Pote resolveu arriscar de longe e Szczesny defendeu sem problemas. Logo em seguida, Edwards lançou Esgaio, que invadiu a área e chutou forte. O goleiro acompanhou a saída da redonda por cima do gol. Os visitantes aguardavam o término do jogo, mas os Leões pressionaram na reta final e, incrivelmente, não conseguiram a igualdade no agregado. Edwards saiu driblando na área bianconeri e cruzou da linha de fundo. Coates, com Szczesny batido, acabou desperdiçando ao isolar. O camisa 10 voltou a criar nova e última oportunidade, justamente para o zagueiro mergulhar na segunda trave para desviar, mas Danilo tirou em cima da linha.

Pedreira nas semis

O caminho da Juventus não será fácil na semifinal. A Velha Senhora irá encarar o Sevilla, maior vencedor da competição, com seis título.