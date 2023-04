Giráldez elogia controle do Barcelona para conquistar vitória diante do Chelsea: "Fizemos um trabalho fantástico"

O Barcelona segue em busca do seu segundo título da Women's Champions League e, conseguiu colocar um pé na final ao conquistar uma vitória importante sobre o Chelsea, de 1 a 0, em Stamford Bridge, levando vantagem para o Camp Nou. Apesar do placar magro, graças a Graham Hansen, Jonatan Giráldez destacou que suas comandadas conseguiram controlar o jogo, apesar de ter tido algumas dificuldades de ganhar a segunda bola.

"Começamos com intensidade e conseguimos um bom gol cedo. Acho que no geral controlamos o jogo, mais ou menos do início ao fim. Gostei dos primeiros minutos onde começamos tão bem, permitiu ficarmos calmos o tempo todo. O Chelsea jogou de forma bastante direta. Houve momentos em que não ganhamos a segunda bola bem o suficiente, tivemos uma boa pressão de nossa parte e queríamos mudar a frequência com que ganhamos a bola perdida - começamos a controlar isso melhor."

O técnico ressaltou o bom resultado do time que encarou na final de 2020-21, onde as Culés faturaram a taça. Giráldez ainda pontuou que o Barça conseguiu evitar as transições do Chelsea e que poderiam ter marcado mais gols, graças às oportunidades criadas.

"Foi uma boa exibição e trazer uma vitória de volta neste estádio é gratificante. Foi difícil. Jogamos bem para a segunda partida no Camp Nou para nos ajudar a classificar. Penso que fizemos um trabalho fantástico. Claro que sabíamos que seria um jogo difícil. Sabemos que eles jogam muito, a segunda bola, a transição. Nós as paramos muitas vezes no jogo. Evitamos essas transições, a segunda bola. Tivemos paciência com a bola, tivemos muitas oportunidades – talvez pudéssemos ter marcado mais gols, mas no final conseguimos uma vitória e está tudo em aberto para a segunda partida."

Técnico do Barcelona exalta atuação de Graham Hansen e tranquiliza sobre Lucy Bronze

Giráldez enalteceu a atuação de Graham Hansen, eleita melhor jogadora da torcida, e garantiu o resultado ainda nos quatro minutos do primeiro tempo.

“Isso tornou tudo mais fácil. Queremos encontrá-la durante o jogo, pois sabemos que ela é uma das melhores jogadoras em situações de um contra um e sabíamos antes do jogo que uma das chaves poderia ser essa. Nós a encontramos muitas vezes. Ela fez um gol – estou muito feliz com o desempenho dela e da equipe”.

Nem tudo foi flores, houve preocupações para o torcedor blaugrana, mas o treinador tratou de tranquilizar a situação de Lucy Bronze. A lateral precisou deixar o campo, mancando, por fortes dores no joelho.

Foto: Divulgação/Uefa

“Ela sentiu dores no joelho, mas acho que ela está bem agora. Eu estava conversando com ela logo após o jogo. Foi assustador no começo, mas agora acho que ela está bem.”

O jogo de volta será na próxima quinta-feira (27), às 13h45 (de Brasília). O Barça possui a vantagem do empate para colocar definitivamente os dois pés na final da competição.