Emma Hayes mantém esperança após derrota do Chelsea na Champions Feminina: "Ainda não acabou"

A derrota do Chelsea neste sábado (22) para o Barcelona na Champions League Feminina deixou as britânicas com uma desvantagem grande. Porém, para a técnica Emma Hayes, ainda há boa chances de classificação.

Esse foi o jogo de ida do confronto de semifinal entre os dois times. As espanholas venceram por 1 a 0 com um belo gol da atacante Hansen logo aos 4' de partida. E assim, levam a vantagem do empate para o duelo em casa.

Hayes primeiramente lamentou a derrota, em entrevista para a Uefa.com, mas valorizou a entrega do time. "Um começo fraco. (Foi) Um momento ruim para conceder um gol porque você não pode dar presentes para esse time, sua qualidade; elas têm tantas jogadoras de futebol excelentes. Esperávamos que elas dominassem a bola, isso não foi uma surpresa. Mas (tivemos) boa resposta, após os primeiros dez a 15 minutos da equipe."

A técnica do Chelsea continuou sua fala depois com otimismo para reverterem o placar agregado desfavorável e valorizou o time adversário, relembrando da decisão da Champions entre as duas equipes há dois anos atrás.

"Há coisas que vou analisar que precisamos melhorar. Está 1-0, o duelo não acabou. (...) Me lembro que acabou completamente após 25 minutos na final de 2021, mas elas são a melhor equipe de futebol do mundo e não pude pedir mais das jogadoras hoje". Eu só queria que o embate continuasse vivo no final; isso é tudo o que eu quero para entrar nesse próximo jogo. Estou orgulhoso das meninas, elas deram tudo hoje", completou.

Hayes ainda comentou sobre o retorno de Harder, que entrou na partida no final, aos 84', no lugar de Reiten.

"É brilhante. Precisamos apenas melhorar sua condição física; isso vai levar um pouco de tempo. É ótimo tê-la de volta."

O jogo de volta do confronto de semifinal entre Chelsea e Barcelona pela Champions League Feminina acontece na próxima quinta-feira, dia 27 de abril, no Camp Nou, em Barcelona. A equipe vencedora enfrentará Wolfsburg ou Arsenal na grande final no dia 3 de junho, no PSV Stadium, na Holanda.