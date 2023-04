Artilheiro isolado da J-League, Anderson Lopes alcança marca histórica no Japão

O atacante Anderson Lopes segue fazendo história no continente asiático. Defendendo o Yokohama Marinos, atual campeão nacional, o brasileiro já marcou sete gols nas nove primeiras rodadas da temporada 2023, se isolando na artilharia da competição.

“Muito feliz com o momento que estou vivendo. Nada melhor para um atacante do que estar fazendo gols. Aquela fase boa que temos que aproveitar ao máximo, mas o mais importante é a equipe sair de campo com os três pontos”, revelou o atacante.

Autor de dois gols na vitória sobre o atual líder Vissel Kobe, por 3×2, Anderson Lopes alcançou a marca de 60 gols pela J-League passando a ser o 18º brasileiro com mais gols na competição. No total, são 139 jogos, 60 gols e 14 assistências.

“É uma marca expressiva. Sigo trabalhando forte para ampliar ainda mais esses números. Quero marcar cada vez mais o meu nome no futebol japonês, que é um lugar onde me identifiquei demais”, finalizou o jogador.

O próximo compromisso do Yokohama Marinos acontece no sábado (29), às 03 horas (horário de Brasília), contra o Nagoya Grampus. Após nove rodadas, o Yokohama ocupa a terceira colocação da J-League com 17 pontos conquistados, dois a menos que o líder Vissel Kobe.