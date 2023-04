Com bons números, Pedro Castro celebra ‘retomada’ nos Emirados Árabes

Uma arrancada daquelas, que fez o time pela primeira vez na temporada ficar fora da zona de rebaixamento. E muito em função de um brasileiro. Contratado pelo Dibba FC após se destacar em Cruzeiro e Botafogo, Pedro Castro vem mostrando nos Emirados Árabes toda sua vitalidade dentro de campo.

São 12 compromissos pelo novo clube desde que desembarcou. Todos jogando os 90 minutos, sem sequer ser substituído. Pedro Castro vem sendo um dos destaques do Dibba FC, que arrancou nas últimas seis rodadas: dois empates e quatro vitórias que fizeram enfim a equipe a deixar a zona: “Feliz demais com meu momento aqui, com essa experiência nova. O time sofreu muito na competição, demorou a se encontrar, mas agora estamos muito bem, saímos finalmente da zona de rebaixamento e estamos focados em fazer o time permanecer na elite aqui dos Emirados Árabes”, afirmou o brasileiro, que também já jogou na Espanha, pelo Espanyol.

Os números também comprovam o aumento de produtividade do time após a chegada do meio-campista brasileiro. Sem Pedro Castro, o Dibba FC havia conquistado somente 11% dos pontos no campeonato, com média de gols de 0,42 por jogo. Já com o camisa 11 em campo, o aproveitamento subiu para 39% e a média de gols por jogo para 1,08. “Só faltam dois jogos na competição que vão acontecer agora em maio e pela primeira vez estamos fora da zona. Então pela primeira vez só dependemos da gente para conquistar a permanência, seria histórico depois dessa retomada. Vamos trabalhar muito para isso acontecer pois queremos muito continuar com o clube na elite aqui”, finalizou o brasileiro.