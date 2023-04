Barcelona fica no empate com Chelsea, mas garante vaga na final da Champions Feminina

O empate com o Chelsea não tirou a vaga do Barcelona para a final da UEFA Champions League Feminina. Em um jogo onde teve superioridade na primeira etapa e encontrou um adversário mais equilibrado no segundo tempo, a equipe catalã saiu na frente no placar, mas sofreu o empate logo em seguida.



Porém, a vitória conquistada no primeiro jogo garantiu ao Barcelona a vaga na final da competição europeia. Agora a equipe aguarda as adversárias, que saíra do duelo entre Arsenal e Wolfsburg.

O jogo

A primeira etapa foi de domínio da equipe do Barcelona. As donas da casa buscaram trabalhar a bola para vencer a forte marcação das jogadoras do Chelsea e assim chegar ao ataque. Foram nove finalizações nos primeiros 45 minutos de jogo, todas do time espanhol.

Aos 7 minutos, Hansen colocou a bola na rede, mas o gol foi anulado. Ela recebeu na área de Rolfö, dominou e mandou pro gol, mas foi flagrado um toque no braço da jogadora.

O segundo tempo foi de maior equilíbrio. O Chelsea conseguiu ficar mais tempo com a bola no pé e trabalhar no campo adversário, porém ainda com dificuldade para passar pela defesa do Barcelona.

Apesar das visitantes buscarem equilibrar o duelo, foram as donas da casa que abriram o placar. Aos 18 minutos, em jogada de contra-ataque puxado por Bonmatí, Graham Hansen recebeu pela direita, tirou da goleira e mandou pro fundo da rede.

Não deu nem tempo para o Barcelona comemorar, pois o Chelsea chegou ao empate poucos minutos depois. Após uma disputa ainda no campo de defesa, o Chelsea ficou com a bola, que ficou para Kerr invadir a área e finalizar em cima da goleira Paños, mas no rebote Reiten mandou pra rede.



A equipe inglesa até tentou brigar para virar o duelo, mas não teve sucesso. Sem nenhum outro gol no duelo, a partida ficou no empate, o que garantiu a classificação para a equipe do Barcelona.