Em jogo ruim, Union Berlin e Bayer Leverkusen ficam no empate sem gols

Union Berlin e Bayer Leverkusen se enfrentaram neste sábado (29) pela 30ª rodada do Campeonato Alemão, e as equipes empataram por 0 a 0. Com o resultado, o Union Berlin fica distante da disputa pelo título do campeonato, e o Bayer Leverkusen fica distante das principais competições europeias, mas ainda com grandes chances de se classificar para a UEFA Conference League da próxima temporada. O Leverkusen pode jogar a próxima edição da UEFA Champions League 2023/24 se vencer a UEFA Europa League 2022/23. O clube está na semifinal da competição e encara a Roma.

Partida ruim das duas equipes

Os times protagonizaram uma partida bem abaixo do que vinham mostrando até aqui na temporada. Um jogo truncado, com poucas chances de gol e pouquíssima criatividade das equipes. A partida não entregou emoção aos torcedores que estavam presentes no estádio An der Alter Försterei, que saíram frustrados porque esperavam uma partida de muitos gols. As equipes chutaram nove vezes cada, e ambas acertaram o alvo somente uma vez. A partida terminou empatada em 0 a 0, um placar justo pelo que foi o jogo.

O resultado não foi bom para nenhum dos times. O Union Berlin ficou distante pela disputa do título, e torcerá para o Bayern de Munique não vencer sua partida da rodada. Em caso de vitória dos Bávaros, o Union ficará seis pontos atrás do líder. O time de Berlim ainda vê o Freiburg encostar de vez na briga por uma vaga da próxima UEFA Champions League. Enquanto o Bayer Leverkusen mantem a sua sequência invicta, mas a fica seis pontos atrás do RB Leipzig (5º) e se mantém distante das competições europeias.

Agenda

O Union Berlin volta à campo no próximo sábado (06), às 10h30 (horário de Brasília), quando visita o Augsburg, na SGL Arena pela Bundesliga. Já o Bayer jogará na próxima sexta-feira (05), às 15h30 (horário de Brasília), quando receberá o FC Koln, na BayArena, também pelo Campeonato Alemão.