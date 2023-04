Sem brilhar, Bayern de Munique vence Hertha Berlin e reassume liderança da Bundesliga

Das vaias à vibração da torcida. Essa foi a vida do Bayern de Munique neste domingo (30). Sem encantar e com futebol abaixo do esperado, os Bávaros venceram o Hertha Berlin, por 2 a 0, na Allianz Arena, pela 30ª rodada da Bundesliga. Com duas assistências de Kimmich, Gnabry e Coman garantiram os três pontos importantíssimos para os comandados de Tuchel assumirem a liderança da competição.

Desanimador

Dado o apito inicial, a Velha Senhora ficou bem fechadinha, atrás do grande círculo, enquanto os Bávaros tinham os espaços para trocar os passes. O lado esquerdo era bastante acionado por conta de Cancelo, que até criou boas jogadas, com direito a dribles, para conseguir finalizar e arrumar os cruzamentos.

Apesar de ter tido o controle, o Bayern usava os 75% de posse de bola com muita calma, sem pressa para ir ao ataque, dando até certo espaço para os visitantes chegarem à meta de Sommer, mas nenhuma de forma eficaz. As melhores oportunidades surgiram na reta final. Todas do lado do time de Munique. Coman cortou para dentro com o pé esquerdo e chutou para o gol. Christensen fez grande defesa. Depois foi a vez de Mazraoui testar o goleiro cruzado. Mané desviou no meio do caminho e o goleiro dinamarquês salvou novamente. Das arquibancadas, a torcida protestou com vaias assim que o primeiro tempo acabou.

Foto: Divulgação/Bayern de Munique

Gols salvador

Quem esperava uma segunda etapa mais animadora, se enganou. A partida seguia lenta e de poucas emoções. Isso era bom para o Hertha, que contribuiu para o duelo ser assim, montando uma parede azul e branca, visando, nem que seja conseguir um pontinho diante do Gigante da Baviera. Tudo mudou aos 69’. Kimmich fez ótimo cruzamento de três dedos. Gnabry mergulhou nas costas de Rogel para fazer seu 10º gol. Apesar de não convencer, com mais uma atuação de baixo nível, os Bávaros fizeram o dever de casa, que das vaias durante os 15 minutos de intervalo, a comemoração da torcida com o segundo tento. Gravenberch encontrou Kimmich pelo meio, que fez outro lançamento na medida, desta vez para Coman, que ficou cara a cara com Christensen e tocou entre as pernas do arqueiro.

Tabela

O Bayern de Munique aproveitou o empate do Borussia Dortmund para retomar a liderança da Bundesliga, somando 62 pontos, um a mais que os Aurinegros. Enquanto isso, o Hertha Berlin amarga na última colocação, em 18º, tendo os mesmos 22.

O que vem por aí

As equipes irão retornar a campo no próximo sábado (6). A Velha Senhora pega o Stuttgart, no Estádio Olímpico, às 10h30 (de Brasília). Já os Bávaros duelarão contra o Werder Bremen, no Weserstadion, às 13h30 (de Brasília).