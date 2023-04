Lautaro entra no segundo tempo, faz dois gols e garante vitória da Inter contra Lazio

Internazionale e Lazio se enfrentaram neste domingo (30), pela trigésima segunda rodada do Campeonato Italiano. Jogando no Giuseppe Meazza, o time de Milão precisava vencer para entrar na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. Já os visitantes queriam a vitória para adiar a festa do Napoli.



No entanto, com o placar de 3 a 1, construído no segundo tempo, quem saiu com o sorriso no rosto foi o torcedor Neroazzuri. Lautaro Martínez, que foi poupado e entrou no segundo tempo, marcou dois gols e Gosens, que também veio do banco, marcou o outro. Felipe Anderson fez o único da Lazio.

Como ficou a tabela?

Com esse resultado, a Inter ultrapassou o Milan e a Roma e assumiu a quarta colocação, com 57 pontos, mesma pontuação dos rivais. Já a Lazio permaneceu com 61 pontos em segundo lugar, porém, o time de Roma ainda pode ser ultrapassado pela Juventus. Não só isso, com a derrota, basta o Napoli vencer para se tornar campeão italiano e colocar água no chope do último otimista torcedor da Lazio.

Lazio na frente

Os primeiros 25 minutos foram de domínio total da Inter. O time da casa conseguia trocar passes com facilidade e deixava a Lazio perdida na marcação.



Logo aos quatro minutos, Brozovic arriscou de fora da área e obrigou Provedel a fazer bonita defesa. Aos 25, Correa recebeu na direita, cruzou para Mkhitaryan que mandou para as redes. No entanto, depois de checagem do VAR, o gol foi anulado.



Quase ter sofrido um gol deu um susto na Lazio que logo na sequência mudou completamente sua postura. Começou a marcar com mais vontade e pressionando a saída de bola da Inter,



E foi em uma dessas pressões que a equipe de Maurizio Sarri chegou ao gol. Felipe Anderson roubou a bola de Acerbi, na entrada da área, tocou para Luis Alberto que devolveu para Felipe. O brasileiro chutou de direita e a bola foi no cantinho do gol de Onana, 1 a 0.



A Lazio seguiu melhor no jogo, mas levou um susto aos 39. Lukaku fez bom pivô, encontrou Barella que bateu para fora. Mas, no final, a marcação pressão do time de Roma quase deu certo novamente. Acerbi perdeu a bola mais uma vez, Immobile foi acionado, bateu com efeito, mas Onana voou para salvar.

Lautaro entra e muda o jogo

A Inter entrou com a mesma postura do primeiro tempo: muita intensidade e troca de passes. Ao nove minutos, Dimarco cruzou e Barella quase marcou. Logo depois, aos 15, Dimarco recebeu livre na área e chutou para bela defesa de Provedel.



As chances eram criadas, mas o gol da Inter de Milão não saia. Até que Inzaghi resolveu tirar Lautaro Martínez do banco para resolver o problema; o argentino estava sendo poupado devido à maratona de jogos da equipe.



E a estrela do camisa 10 brilhou! Depois de muito martelar, a Inter chegou ao gol. Aos 33, jogada da dupla Lukaku-Lautaro, o belga fez o pivô, encontrou o argentino na área que bateu na saída de Provedel, 1 a 0.



Pouco tempo depois, aos 37, a virada. Lukaku recebeu na ponta esquerda, cruzou, na medida, para Gosens, livre, mandar para o gol. Virada da Inter e mais uma assistência do centro-avante.



Com a Lazio abatida, coube a Lautaro fechar o caixão. Vecino vacilou e entregou a bola de bandeja para o camisa 10. Lautaro entrou na área, chutou em cima de Provedel, mas, no rebote, mandou para as redes. 3 a 1 e muita festa da torcida em Milão.

Próximos jogos

A Inter vai a campo novamente na quarta-feira (03), às 16h, para encarar o Verona, fora de casa. Já a Lazio terá pela frente o Sassuolo, em casa, no mesmo dia e horário. Ambas as partidas serão válidas pela rodada de número 33, do Calcio.