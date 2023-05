Manchester United é derrotado pelo West Ham e fica ameaçado no G-4 da Premier League

O Manchester United tropeçou pelo segundo jogo consecutivo na Premier League e está ameaçado no G-4 do torneio. Os Red Devils foram derrotados, neste domingo (7), pelo West Ham, por 1 a 0, no Estádio Olímpico de Londres.

Benrahma ainda no primeiro tempo fez o único gol da partida em falha feia de De Gea e impôs aos Red Devils a segunda derrota seguida pelo placar mínimo. Vale lembrar que o United havia sido derrotado pelo Brighton pelo mesmo placar.

Agora, com 34 partidas disputadas, o time de Erik ten Hag soma 63 pontos e ainda permanece no G-4 da Premier League, mas está ameaçado, uma vez que o Liverpool tem 35 jogos e 62 pontos. A reta final do Campeonato Inglês será interessante na briga pela vaga na próxima edição da Uefa Champions League.

Benrahma marca no primeiro tempo e United se complica na tabela

O Manchester United começou bem na partida e pressionou. Além disso, ainda teve pelo menos três boas chances antes dos 20 minutos. Mas foram os donos da casa que abriram o placar.

O único gol do jogo aconteceu aos 26 do primeiro tempo. Os Hammers avançavam ao ataque com Benrahma, que chutou rasteiro de fora da área. O goleiro De Gea ajudou muito. Ele pulou no canto direito, caiu atrasado e a bola passou. Uma falha enorme, que abriu o placar para o West Ham.

Antes do intervalo, os jogadores dos Hammers ainda pediram pênalti de Lindelof após toque de mão na área, mas o juiz só mandou seguir. Na segunda etapa, os Red Devils foram com tudo pro ataque.

Nos acréscimos, Fabianski salvou o West Ham em finalização de Rashford, mas ficou no 1 a 0 mesmo.

O resultado foi péssimo para os Red Devils, que chegam à segunda derrota seguida por 1 a 0, para Brighton e, agora, West Ham. Por outro lado, os Hammers respiram aliviados já que estão mais longes da zona de rebaixamento.