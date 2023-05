Ancelotti parabeniza equipe do Real Madrid e afirma que mereciam melhor sorte: "Poderíamos ter vencido"

Real Madrid e Manchester City fizeram um bom jogo, nesta terça-feira (09), no Santiago Bernabéu, pelas semifinais da Champions League. O Real foi mais equilibrado durante os 90 minutos e poderia ter saído com a vitória. No entanto, em chute perfeito de De Bruyne, os Citizens conseguiram o 1 a 1 e agora decidem em casa. Vini Jr marcou para os Merengues.



Em entrevista após o fim da partida, o técnico Carlo Ancelotti elogiou esse equilíbrio da equipe: "foi difícil para nós no primeiro tempo, mas o segundo tempo foi muito melhor. Tivemos um bom controle do jogo. Quando eles tiveram muita posse de bola, nós controlamos defensivamente e quando começamos a jogar causamos dificuldades."



O leão da defesa!

Sem dúvidas um dos grandes destaques da partida foi o zagueiro Rudiger. Principal responsável por conter o artilheiro Haaland, o alemão ganhou todas as disputas com o centroavante e foi elogiado pelo seu treinador.



"Defensivamente estivemos bem. Rüdiger jogou bem contra Haaland e o meio-campo teve controle. A exibição foi boa e estamos felizes. Estamos muito motivados para o próximo jogo".



Empate injusto?

Perguntado sobre o resultado final do jogo, Carlo Ancelotti admitiu que a equipe poderia ter tido melhor sorte: " A gente sai com um bom sentimento desse jogo. Competimos, lutamos e poderíamos ter vencido."



Apesar de reconhecer que o resultado poderia ter sido outro, o treinador se mostrou contente com a equipe e elogiou seus meio-campistas:



"Mesmo quando você merece uma vitória, há momentos em que você não consegue convertê-la. Mas jogamos bem, estou satisfeito. Acho que nos concentramos em controlar o espaço entre linhas e tentar evitar que De Bruyne e Gundögan explorassem isso. Kroos e Modrić fizeram isso muito bem."



Próximos jogos

O próximo compromisso do Real Madrid será contra o Getafe, no sábado (13), às 16h, em casa. Distante da luta pelo título espanhol, 14 pontos atrás do líder Barcelona, é provável que Ancelotti poupe alguns jogadores. Isso porque, já na próxima quarta-feira (17), os Merengues terão o jogo da volta conta o City, em Manchester.