Emerson Baiano se torna o maior artilheiro do FK RFS e celebra: “Nunca imaginei que iria fazer história em um clube”

O atacante Emerson Baiano se tornou, na última terça-feira (09), o maior goleador da história do FK RFS. Após marcar um hat-trick, na vitória do clube por 7 a 1 diante do Tukums, pela Liga nacional, o jogador brasileiro chegou aos 38 gols pelo time da capital da Letônia.



"Com certeza estou muito feliz. Nunca imaginei que iria fazer história em um clube de futebol, ainda mais sendo estrangeiro. Para um menino que saiu de um lugar sem muitas oportunidades, sem nenhuma referência a seguir como jogador da minha cidade, ser jogador era um sonho muito distante e eu consegui", disse Emerson Baiano.

Emerson Baiano está em sua quarta temporada defendendo o FK RFS, sendo a terceira de forma consecutiva. Revelado na base do Vila Nova, o atacante também acumula passagem pela elite do futebol croata. Referência no elenco e dono da camisa 10 do clube letão, o jogador soma 121 jogos pelo FK RFS.