Pioli acredita em reação do Milan na volta da Champions

Após a derrota do Milan por 2 a 0 para a Inter de Milão no clássico válido pela semifinal da Champions League, o técnico Stefano Pioli deu entrevista coletiva.

Ao falar sobre a partida, Pioli viu dois tempos muito distintos e dominados um por cada equipe.

“O fato é que a Inter jogou melhor no primeiro tempo e fez dois gols, o Milan jogou melhor no segundo tempo e não marcou. Isto é futebol de alto nível. A Inter teve mais qualidade e foi mais eficiente no primeiro tempo, enquanto cometemos muitos erros na partida."

Sobre o resultado e uma projeção para segunda partida o comandante disse o seguinte.

"Queríamos um resultado diferente, mas temos de continuar acreditando, porque um lance pode mudar tudo na segunda partida.”

O treinador elogiou o poder de reação de sua equipe no confronto.

“Pretendíamos ser compactos, intensos e agressivos, mas o Inter levou a melhor em muitas situações 50-50 e isso ajudou a assumir o controle do jogo. Eles também fizeram bem em converter aquelas duas chances iniciais, o que nos dificultou a nível tático e mental. Eu vi uma reação boa e é isso que devemos construir para a próxima partida.”

Próximo jogo

A partida de volta da semifinal será na próxima terça-feira (16), às 16h (Brasília).