Com dois de Gnabry, Bayern de Munique atropela Schalke 04 na Allianz Arena

O Bayern de Munique não decepcionou os torcedores na Allianz Arena e protagonizou um dos melhores jogos sob o comando de Thomas Tuchel, ainda mais pelo início agressivo. Sem tomar conhecimento, o Gigante da Baviera massacrou o Schalke 04, pelo placar de 6 a 0, pela 32ª rodada da Bundesliga. Gnabry, artilheiro do time, marcou duas vezes, além de Müller, Kimmich, de pênalti, Tel, e Mazraoui, que fechou a conta com seu primeiro tento com a camisa bávara.

Campo de um lado

Os Bávaros mudaram de postura em relação aos últimos jogos e foram intensos na parte ofensiva desde o apito inicial. Gnabry recebeu em velocidade, carregou e finalizou cruzado ao pisar na área. Schwolow fez grande defesa. Apesar dos sustos, os Azuis Reais ainda pecavam e deixavam os espaços para os adversários aparecerem e quase não levaram o gol. Müller foi enfiado na área, fez grande jogada individual, deixou o goleiro no chão, mas acabou sendo bonzinho e, ao invés de finalizar, rolou para Coman, que finalizou em cima de Van den Berg.

Müller se movimentou e tocou para Mazraoui. O lateral cruzou rasteiro, Sané fez a parede e o próprio Müller apareceu no meio para acertar o canto da meta azul.

Em situação complicada, ainda mais pela luta pela permanência na elite do futebol alemão, o Schalke ficou apático e mal conseguiu ameaçar Sommer. Das poucas vezes que apareceu, mandou todos os chutes para fora. Para complicar, Brunner acertou o rosto de Musiala com o cotovelo. O VAR interveio e, após rever o lance, o árbitro marcou pênalti. Kimmich deslocou o goleiro e converteu no meio do gol. Na reta final, Coman colocou na cabeça de Gnabry. O atacante precisou apenas fazer o movimento do cabeceio. Contudo, Schwolow defendeu em dois tempos.

Foto: Divulgação / Bayern de Munique

Artilheiro fecha a conta

O Bayern seguiu controlando as ações ofensivas, não tardou e ampliou a vantagem logo no início do segundo tempo. Cancelo evitou a saída pela lateral, deixou Karaman no chão e acionou Gnabry. Ele dominou, levou para a canhota para fazer o seu 12º gol na liga. E a conta do atacante não parou por aí. Após cobrança de falta favorável aos visitantes, Yoshida recuperou no meio-campo e acabou recuando muito mal. Gnabry aproveitou, disparou em contra-ataque, tirou de Schwolow e empurrou para o fundo das redes.

Com o placar definido, o time de Tuchel passou a administrar a partida, aproveitando a posse de bola, enquanto os Azuis Reais estavam abatidos. A ideia era não levar mais tentos. Faltou combinar com o outro lado. Musiala deixou na medida para Tel, que saiu na cara de Schwolow, ele deu um tapa cruzado, não dando chances ao goleiro. A conta foi fechada nos acréscimos. Mazraoui recebeu na direita, invadiu a área e bateu no contrapé do arqueiro.

6 A 0

Situação

Com a vitória, o Bayern de Munique chega aos 68 pontos na liderança, abrindo quatro de vantagem sobre o Borussia Dortmund, que ainda entra em campo. Por sua vez, o Schalke cai para o 16º lugar, zona do playoff do rebaixamento, somando 30.

Próximos jogos

Ambos os times entram em campo no próximo sábado (20), na penúltima rodada da competição. Os Azuis Reais vão duelar contra o Eintracht Frankfurt, às 10h30 (de Brasília), na Veltins-Arena. Já os Bávaros irão receber o RB Leipzig, às 13h30 (de Brasília).