Dortmund faz grande primeiro tempo, goleia Mönchengladbach e segue na cola do líder Bayern

No duelo de Borussias na Bundesliga, melhor para os aurinegros mais uma vez. O Dortmund venceu neste sábado (13) o Mönchengladbach com autoridade por 5 a 2 pela 32ª rodada do Campeonato Alemão.

Com a vitória, o time da casa segue colocado no Bayern de Munique na luta pela liderança da tabela. São 67 pontos conquistados, apenas um a menos que o rival. Restam agora apenas duas rodadas para que o vice-líder tente a ultrapassagem.

Veja a classificação:

O Jogo

O Dortmund garantiu a vitória ainda nos primeiros trinta e dois minutos de jogo. Logo aos quatro, Haller chutou de fora da área, o goleiro deu rebote e completou para o gol. Apenas treze minutos depois, mais dois tentos saíram em seguida.

Aos 18', Haller, que seria o grande destaque do jogo, foi derrubado na grande área. Bellingham bateu baixo, um pouco mais pra esquerda em relação ao meio do gol e o goleiro foi nela, mas a força fez com que a bola resvalasse nele, subisse e entrasse na meta.

Dois minutos depois, Malen entrou pela direita na grande área já na linha de fundo, rolou para trás e Hallen finalizou de calcanhar para marcar um lindo gol. A parceria seria a mesma aos 32' para o quarto gol do Dortmund, que foi bem parecido, com cruzamento do primeiro da direito e o segundo pegando firme de primeira para marcar.

Com o placar de 4 a 0 no primeiro tempo, a equipe aurinegra diminuiu o ritmo e sofreu dois gols na segunda etapa. Nada atrapalhou, porém, o seu caminho até a vitória que já estava encaminhado, e que ainda foi ampliado com um gol de Reyna aos 94', no último segundo de jogo.

A briga pela liderança então segue intensa entre Dortmund e Bayern de Munique, que também goleou na rodada, por 6 a 0 o Schalke 04 em casa. Na próxima rodada, os Bávaros receberão o 4º colocado RB Leipzig em Munique, enquanto o time aurinegro enfrentará o 13º Augsburg como visitante.