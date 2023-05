Atacante brasileiro Higor celebra primeira aparição no profissional do RD Águeda: ‘É um sonho realizado’

Após belíssimas atuações na base do RD Águeda, de Portugal, o atacante brasileiro Higor viveu um momento especial: foi relacionado para um jogo do profissional pela primeira vez na carreira.

O jogador chamou a atenção da comissão técnica do clube português justamente pelos seus belíssimos números no sub-19. Na competição CD Honra-sub-19, o jovem possui oito gols e oito assistências em apenas 15 partidas. Sobre a sensação de ser chamado para o profissional, o atacante de 19 anos descreve que foi marcante:

"A sensação foi muito especial. É um sonho realizado! Eu espero esse momento chegar desde quando comecei a jogar futebol. Todos os dias trabalho em prol disso e estou muito feliz de conseguir esse objetivo.”

A transição da base para o profissional costuma ser um processo importante e decisivo na carreira dos atletas. É natural que haja expectativas do clube, do atleta e dos adeptos. No entanto, até aqui, esse processo tem sido positivo na visão de Higor:

“Tem sido uma transição tranquila. Fui muito bem recebido por todos do elenco profissional. Me senti acolhido, o que facilita o trabalho no dia a dia”.