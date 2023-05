Inter vence Milan novamente e volta à uma final de Champions League após 13 anos

Inter de Milão está de volta a uma final de UEFA Champions League após 13 anos. Nesta terça-feira (16), no Giuseppe Meazze, a equipe comandada por Simone Inzaghi venceu o Milan novamente pela semifinal, desta vez por 1 a 0, e assegurou vaga na decisão do continental. Lautaro Martínez marcou o gol único da partida.

A última vez que a Inter de Milão chegou a uma decisão de Champions League, foi na temporada 2009/10, quando, comandada por José Mourinho, bateu o Bayern de Munique e se sagrou bicampeão continental.

Partiu, Istambul!

O jogo foi bastante diferente do que público esperava, o Milan que precisava de no mínimo dos gols para sonhar com a classificação, não conseguia levar perigo para o goleiro Onana. Já a Inter, com uma vantagem bem segura de dois gols, teve calma para atacar quando foi preciso.

O primeiro e único chute a gol do Milan ao gol, saiu aos dez minutos de jogo. Após Tonali fazer jogada pela esquerda, ir até a linha de fundo e cruzar rasteiro para trás. Livre dentro da área, Brahim Díaz bateu colocado, fraco e viu o goleiro Onana salvar no cantinho, sem dar rebote.

Pouco tempo depois, a Inter respondeu com Barella, que obrigou Maignan a fazer linda defesa, no entanto, o assiste já marcava posição irregular no ataque nerazzuri. O time da casa ainda obrigou o goleiro adversário a trabalhar mais uma vez na primeira etapa, com Dzeko, de cabeça, mas novamente o arqueiro francês faz uma defesa sensacional.

Mkhitaryan pra Inter, e Rafael Leão pro Milan, também tiveram oportunidades de marcar, mas ambos não acertaram o alvo. Com isso, o primeiro tempo se encerrou zerado e com um ritmo bem abaixo do espero.

Foto: Divulgação / UEFA

A segunda etapa voltou no mesmo ritmo em que terminou a primeira, só que um pouco pior. Nenhuma das duas equipes criaram chances claras de gol, o jogo era pegado e com muitas faltas, além de diversos erros de passes.

A primeira boa chance saiu aos 28, justamente no gol da Inter de Milão. Lautaro Martínez ampliou ainda mais a vantagem no confronto agregado! Ele recebeu de Lukaku na área, ajeitou para o pé esquerdo e bateu acertando espaço entre Maignan e a trave para abrir o placar: 1 a 0 para os Nerazzuris.

Foto: Divulgação / UEFA

Mesmo após sofrer o gol e precisando agora de marcar três vezes para levar a partida pra prorrogação, o Milan continua tendo uma postura omissa na partida. Em contrapartida, a Inter que estava bem tranquila, começou a atacar mais e levar perigo para Maignan.

Aos 32, Lautaro dominou após lançamento e tentou encobrir o Maignan da entrada da área, mas o goleiro conseguiu dar um tapa na bola e mandar para escanteio. Já nos acréscimos, Lukaku dominou na área, cortou o marcador e bateu de pé esquerdo, mas novamente parou no arqueiro rossoneri.

O caminho até a final

Os Nerazzuris avançaram na segunda posição do Grupo C, que teve o Bayern de Munique como líder e ainda contava com Barcelona e Viktoria Plzen. No mata-mata, bateu as duas maiores equipes portuguesas: Porto nas oitavas de final e o Benfica nas quartas. A equipe de Inzaghi chega para a decisão bastante solida na defesa, mo últimos seis jogos pela Champions, só sofreu gol uma única vez.

Foto: Divulgação / UEFA

Aguardando o adversário

Manchester City e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 16h (horário de Brasília), na Inglaterra, para decidirem a outra vaga na final. No jogo de ida, as equipes ficaram no empate por no 1 a 1.